Las cuentas bancarias compartidas entre padres e hijos constituyen una práctica común en muchas familias. Se utilizan para facilitar la administración del capital, permitir que un familiar colabore con ciertos pagos o simplificar determinadas transacciones financieras. No obstante, a lo largo de los años, esta práctica ha suscitado cuestionamientos fiscales. Muchas personas temían que incluir a un hijo como titular o cotitular de una cuenta bancaria pudiera ser interpretado como una donación de dinero y, en consecuencia, generara la obligación de abonar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es en este contexto que la Dirección General de Tributos (DGT), entidad bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, ha establecido recientemente las pautas sobre cómo se debe interpretar esta situación. La Dirección General de Tributos ha puntualizado que la inclusión de un hijo como cotitular de una cuenta bancaria no genera, de forma automática, la existencia de una donación desde una perspectiva fiscal. De acuerdo con una consulta vinculante publicada por este organismo, la cotitularidad de una cuenta no se traduce, por sí sola, en una transmisión gratuita de los fondos. La razón subyacente es que la titularidad de una cuenta bancaria ofrece una facultad de disposición, es decir, la capacidad de realizar operaciones como retirar o ingresar dinero; sin embargo, esto no implica una propiedad real sobre los fondos depositados. Para que se considere que ha habido donación, es necesario que concurran diversos factores, incluyendo la disposición de regalar el capital y la transmisión efectiva del patrimonio. Este principio ha sido recogido en diversas consultas de la Dirección General de Tributos, como la V0640-25, que aclara que agregar a un hijo como cotitular no configura, de manera automática, un hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a menos que se produzca una transferencia real de fondos. Según la doctrina jurídica y fiscal reiterada en España, el dinero pertenece a la persona que lo ha aportado, aunque otras figuren como cotitulares. La cotitularidad permite operar con el saldo, pero no implica automáticamente que exista copropiedad sobre los fondos. El hecho de que una cuenta tenga varios titulares no significa que todos sean propietarios del dinero que contiene. En la práctica bancaria y fiscal española se distingue entre titularidad formal de la cuenta y titularidad real del dinero depositado. Por ejemplo, si unos padres incluyen a su hijo como cotitular de una cuenta bancaria, pero los ingresos proceden exclusivamente de ellos, los intereses generados por ese dinero deberán declararse en el IRPF de los padres, ya que siguen siendo los propietarios reales del capital. Este punto es especialmente relevante para evitar errores en la declaración de impuestos. Si Hacienda detecta que el dinero pertenece a una persona distinta de quien declara los rendimientos, puede exigir explicaciones sobre la titularidad real del capital. Incluir a un hijo como cotitular de una cuenta bancaria puede resultar una práctica beneficiosa para la gestión financiera familiar. No obstante, desde la perspectiva fiscal, es imprescindible diferenciar entre capacidad de operar con una cuenta y propiedad real del dinero, puesto que solo en este último supuesto podría existir una donación gravada con impuestos. Los expertos fiscales aconsejan conservar documentación que permita evidenciar quién es el verdadero propietario del dinero depositado en la cuenta. Justificar el origen de los fondos y la naturaleza de los movimientos bancarios puede evitar complicaciones si la Agencia Tributaria procede a revisar la cuenta. A pesar de que incluir a un hijo como titular de una cuenta no se considere, por sí mismo, una donación, la Agencia Tributaria puede investigar ciertos casos si detecta movimientos sospechosos. Esto puede suceder cuando el hijo utiliza el dinero como propio o cuando se efectúa una transferencia efectiva de fondos sin contraprestación. En tales circunstancias, podría interpretarse que existe una donación encubierta, lo que acarrearía la obligación de tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, conforme a lo estipulado en la Ley 29/1987.