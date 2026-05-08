Este viernes, 8 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,64 euros, cifra que refleja una variación del 0,89% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 3. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un interés creciente por parte de los inversores. En la última semana, Ripple ha mostrado una leve recuperación con un avance del 0.91%, lo que sugiere cierta estabilización a corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula un descenso del -50.12%, reflejando un desempeño claramente negativo. Para quienes invirtieron hace un año, la rentabilidad resulta desfavorable, mientras que en el muy corto plazo el movimiento reciente implica una ganancia marginal; en conjunto, la evolución evidencia alta volatilidad y aconseja prudencia al evaluar expectativas de retorno. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 21.03%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 57.76%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.