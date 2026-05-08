La muerte de dos guardias civiles durante una operación contra el narcotráfico en Huelva provocó una fuerte conmoción política e institucional en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió toda su agenda prevista para viernes y sábado tras conocerse el fallecimiento de los agentes. Los guardias civiles murieron durante “el choque de dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha”. En el operativo también resultó herido otro agente. Uno de los fallecidos era un capitán que había sido trasladado grave al hospital y murió horas después. En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez expresó su “cariño y apoyo” a las familias y compañeros de las víctimas y agradeció “el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Los dos agentes fallecidos tenían 55 y 56 años y acumulaban más de tres décadas de servicio en la Guardia Civil. Ambos formaban parte del Servicio Marítimo y contaban con una larga trayectoria vinculada a operaciones de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El primer fallecido fue Germán P.G., de 55 años y natural de Teruel. Según fuentes de la Guardia Civil citadas por EFE, llevaba “34 años en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil”. Además, había recibido “numerosas distinciones y felicitaciones”. Horas después falleció el capitán Jerónimo J.M., de 56 años y nacido en Villanueva del Rosario, Málaga. El agente ingresó en la Guardia Civil en 1994 y desde 2020 estaba destinado como capitán en el Servicio Marítimo de Huelva. La tragedia abrió un nuevo frente político en torno a la seguridad de los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico. Santiago Abascal y Vox registraron en el Congreso una solicitud para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca y dé explicaciones sobre lo ocurrido. La formación denunció el “abandono” que, a su juicio, sufre la Guardia Civil tras el desmantelamiento de OCON-Sur. Vox vinculó esa decisión con “el incremento de la violencia del narcotráfico y el aumento de agentes heridos y fallecidos en este tipo de actuaciones”. Además de la comparecencia, el partido pidió conocer qué medidas adoptará el Gobierno para “reforzar la seguridad de los agentes”, mejorar “los medios materiales y las condiciones de trabajo” y asistir a las familias de los fallecidos y del guardia civil herido. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también reaccionó a la muerte de los guardias civiles y reclamó un refuerzo urgente de recursos para las fuerzas de seguridad. “Más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día”, escribió Feijóo en la red social X tras conocerse el fallecimiento de uno de los agentes. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, recordó además que hace dos semanas su partido impulsó una iniciativa para permitir que las lanchas de la Guardia Civil utilicen armas no letales, como sucede “en el resto de países de la Unión Europea”. Según explicó la diputada popular, las operaciones actuales se realizan “sin medios” frente a narcolanchas equipadas “con fusiles de asalto de los delincuentes”. La gravedad del episodio llevó también al PSOE andaluz a cancelar todos los actos de campaña previstos en las ocho provincias andaluzas. María Jesús Montero suspendió su agenda política prevista para viernes y sábado. Desde el partido señalaron que la decisión se tomó “en señal de duelo por los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva mientras se encontraban de servicio en la lucha contra el narcotráfico”. Montero tenía previsto participar en un acto en Montilla junto al ministro Luis Planas y posteriormente en un mitin en La Línea junto a Pedro Sánchez. Ambos eventos quedaron aplazados. El PSOE confirmó además que María Jesús Montero asistirá este sábado al funeral de los agentes “en señal de respeto, apoyo y acompañamiento a las familias y seres queridos de los agentes fallecidos”.