La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este viernes, 8 de mayo de 2026 en España es de 67,78 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,24%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación al euro en los días pasados. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia Litecoin. Además, la tendencia positiva indica un posible crecimiento futuro si se mantiene el interés en esta criptomoneda. En la última semana, Litecoin registra una evolución positiva con un avance del 4.41%, lo que sugiere un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída del -47.21%, reflejando una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la posición en ese periodo. En conjunto, el desempeño evidencia alta volatilidad: las ganancias recientes no compensan las pérdidas significativas del año. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 19.62%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 54.51%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.