La cotización del Bitcoin este viernes, 8 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 94.183,34 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,2% en comparación con el día pasado. En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad. Esto sugiere que el mercado de criptomonedas está en ascenso, lo que podría atraer a más inversores, mientras que el euro se mantiene sólido en su valor. En la última semana, Bitcoin registró un avance del 2.12%, señalando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación del -25.63%, lo que implica una rentabilidad negativa en ese horizonte. Esta combinación sugiere una evolución mixta: pese al impulso reciente, el balance anual sigue siendo desfavorable y refleja la elevada volatilidad del activo. En la última semana, la volatilidad de Bitcoin ha sido del 16.43%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 36.80%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.