Este viernes, 8 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.698,03 euros, cifra que refleja una variación del 0,24% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Ethereum y el euro ha sido positiva en los últimos días, dado que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en su valor, impulsado por una mayor demanda en el mercado. La cotización de Ethereum muestra una evolución negativa: en la última semana registró una variación de -1.03% y en el último año de -47.03%, lo que implica una rentabilidad anual claramente negativa y una tendencia bajista, con caídas recientes más moderadas en el corto plazo. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 17.40%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.71%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.