Durante más de dos décadas, un pequeño conector rectangular ha sido el soberano absoluto de los salones y las oficinas en todo el orbe. Aquellos que han configurado un sistema audiovisual en el hogar o han vinculado un ordenador a una pantalla están familiarizados con el ritual: localizar el cable HDMI, hallar el ángulo adecuado y conectarlo con suma precaución. Este rito está próximo a extinguirse. Las innovadoras tecnologías inalámbricas han alcanzado un grado de madurez lo suficientemente elevado como para sustituir al HDMI en la gran mayoría de los contextos cotidianos. Esto se traduce en la capacidad de transmitir en calidad 4K, sin necesidad de un único cable de señal y a distancias que superan los 30 metros. Los fabricantes de televisores inteligentes han estado integrando de manera nativa soluciones de conexión inalámbrica en sus dispositivos de gama media y alta durante varios años. Lo que anteriormente demandaba un adaptador externo ahora se presenta incorporado de fábrica, lo que ha simplificado la experiencia del usuario; en muchos dispositivos, ahora es suficiente con realizar unos pocos toques en la pantalla para proyectar contenido. Las opciones que han desafiado al cable HDMI se sustentan en diversos protocolos, cada uno con sus características específicas. Estos protocolos representan innovaciones que buscan mejorar la calidad de transmisión de audio y video. Uno de los métodos más comunes es el que facilita la conexión entre dos dispositivos sin requerir un router intermediario, estableciendo así una red directa entre la fuente de contenido y la pantalla. Este tipo de conexión es frecuente en El dispositivo Chromecast de Google, reconocido como uno de los más populares en el ámbito del streaming, recibe señales de vídeo y audio originadas desde aplicaciones móviles o mediante el navegador Chrome, ofreciendo un soporte completo para contenido en 4K. Este dispositivo también actúa como un HDMI inalámbrico, permitiendo la duplicación de la pantalla de un dispositivo en el televisor, transmitiendo la señal sin cables físicos. Es compatible con la mayoría de los sistemas Android y con Windows. Pese al avance innegable de la tecnología inalámbrica, el cable HDMI conserva ventajas significativas en contextos específicos. El ámbito más relevante es el de los videojuegos: la latencia que introducen los sistemas inalámbricos, aunque mínima, es perceptible en juegos que requieren respuestas instantáneas. Por esta razón, las consolas de última generación continúan dependiendo del cable para asegurar la experiencia más fluida posible. Una situación análoga se presenta en las transmisiones profesionales en vivo y en los sistemas de cine en casa de alta gama, donde cualquier degradación de la señal se considera inaceptable.