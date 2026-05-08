El cierre de sucursales bancarias volvió a intensificarse en España y ya alcanza niveles históricos. Las entidades financieras aceleraron la reducción de oficinas físicas tanto dentro como fuera del país, en medio de una estrategia marcada por la digitalización y el recorte de costes operativos. Los datos muestran que el sistema financiero español ejecutó un fuerte ajuste en su red internacional:“A cierre de 2025, la cifra había descendido un 22,6%, hasta 167”, según la información recabada en el Banco de España. La reducción afecta especialmente a oficinas en mercados de Europa, Asia, Oriente Medio y norte de África. El cierre de sucursales bancarias también avanzó dentro del territorio español. Las entidades consideran que una gran parte de las operaciones ya puede realizarse de forma digital y que cada vez menos clientes utilizan las oficinas tradicionales para gestiones básicas. El cierre de bancos responde principalmente a la transformación digital del sistema financiero. Las entidades consideran que los clientes ya realizan la mayoría de las operaciones mediante aplicaciones móviles, banca online y cajeros automáticos. El propio sector reconoce que los clientes pueden hacer sus gestiones financieras básicas a distancia. Aun así, algunas operaciones todavía requieren atención personalizada, motivo por el que las oficinas físicas seguirán existiendo, aunque en un número cada vez menor. Los bancos también están modificando su estrategia internacional. Mientras reducen sucursales operativas, aumentan las oficinas de representación en el extranjero. Estos centros se enfocan en “papeleo y burocracia” y en detectar oportunidades de negocio antes de expandirse a nuevos mercados. La transformación digital también impulsó el crecimiento de bancos online extranjeros en España. Plataformas digitales ganaron cuota de mercado especialmente en depósitos y productos financieros de ahorro, lo que incrementó todavía más la presión sobre las oficinas tradicionales. El ajuste del sistema financiero español se convirtió en uno de los más profundos de Europa. El informe EBF Facts & Figures 2025 reveló que el número de sucursales bancarias europeas cayó hasta “126.952 en 2024”, con una contracción acumulada del “43% desde 2008”. España concentra casi un tercio de todos los cierres de oficinas bancarias registrados en Europa. El informe detalla que en el país se clausuraron “28.473 sucursales”, por delante de Alemania e Italia. Datos clave del cierre de sucursales bancarias en Europa Aunque el cierre masivo de sucursales bancarias continúa, el número de cajeros automáticos registró un pequeño repunte en España. Después de cinco años de caídas, el parque de cajeros aumentó en 138 unidades durante 2025. Las cifras oficiales muestran que el número total pasó de 43.172 a 43.310 cajeros automáticos. El crecimiento estuvo vinculado a nuevos operadores digitales y plataformas extranjeras que comenzaron a desplegar equipos en ciudades españolas. Entre ellas aparece Revolut, que inició un plan de expansión con nuevos cajeros automáticos. Este fenómeno coincide con el auge del efectivo, pese al avance constante de los pagos digitales y las aplicaciones móviles.