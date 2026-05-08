Este viernes, 8 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 530,11 euros, cifra que refleja una variación del 0,26% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, reflejando un crecimiento continuo. Este aumento sugiere un renovado interés en el Bitcoin Cash como activo frente al euro. En la última semana, Bitcoin Cash registró un avance moderado del 1.85%, señal de un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación del -14.55%, lo que indica una evolución negativa y una rentabilidad desfavorable para quienes mantuvieron la criptomoneda en ese periodo. Este contraste subraya su elevada volatilidad y la relevancia del horizonte temporal al evaluar su desempeño. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 34.37%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 53.86%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.