Pepita Bernat es una mujer de 107 años, uno de los casos más longevos de España.

Pepita Bernat es una mujer que ha cumplido 107 años el pasado 11 de julio, y representa uno de los casos ejemplares de la longevidad que muchas personas alcanzan en España.

En este contexto, el doctor Manuel de la Peña ha conseguido realizar una entrevista con la anciana, para discutir sobre cómo ha logrado alcanzar esa edad extraordinaria y cómo consigue sentirse vital y con energía.

Manuel de la Peña es un médico cardiólogo, profesor, investigador y escritor español , reconocido en los medios de comunicación por sus estudios y consejos sobre la longevidad y cómo vivir más de 100 años con buena salud.

El secreto de Pepita Bernat para alcanzar los 107 años con vitalidad

El doctor Manuel de la Peña ha publicado un video en mayo de 2025 en el que le ha preguntado a Pepita Bernat sobre las razones de su alegría y vitalidad a esta edad. A la hora de preguntarle sobre los consejos que le daría a aquellos que quieran llegar a los 106 años -edad que tenía al momento de la entrevista-, ella ha respondido: “Que bailen y que coman sano, eso es lo importante”. La anciana ha mencionado que, de esa forma, “llegarán a más de 100″.

También, ha destacado la importancia del movimiento y la actividad para conservar la salud y la energía. “Soy feliz. Tengo una vejez que no me la esperaba. No me esperaba estar tan contenta, tan alegre y tan bien, con ganas de salir”, ha comentado Pepita Bernat al doctor Manuel de la Peña.

Pepita Bernat es una mujer de 107 años y uno casos ejemplares de la longevidad en España. Imagen ilustrativa Shutterstock

En este sentido, la catalana también ha destacado que la clave es tener una dieta alimentaria sana, y resaltado la importancia de bailar. Esto se debe a que todos los domingos va a la sala La Paloma en Barcelona, lo que demuestra su vitalidad. Incluso, ha confesado que “a los 110 años quiero llegar seguro, pero si estoy bien no me importarís llegar a los 120″.

Manuel de la Peña ha afirmado en el programa de televisión Y ahora Sonsoles que los denominadores comunes de las personas supercentenarias es el tener el colesterol, la presión alteral y frecuencia cardíaca controlados .

Además, destaca que generalmente ninguno son fumadores y realizan 20 minutos de ejercicio diario. Todos estos componentes pueden reducir el riesgo de padecer un infarto o un ictus, según ha afirmado el propio especialista. Por último, ha resaltado la tranquilidad espiritual y serenidad de todos sus pacientes como un factor determinante de su longevidad.

El doctor Manuel de la Peña ha destacado la alimentación sana y el ejercicio físico como dos aspectos fundamentales para la longevidad y buena salud. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuál es la esperanza de vida en España

La esperanza de vida en España ha alcanzado los 84,01 años en 2024, según los últimos datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra representa un aumento de aproximadamente dos décimas respecto al año anterior.

Sin embargo, existen diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que la esperanza de vida masculina se situó en 81,38 años, en el caso de las mujeres alcanzó los 86,53 años, lo que supone una diferencia de más de cinco años.

Por otro lado, el organismo también señala que una persona que alcanzó los 65 años en 2024 podría esperar vivir otros 19,87 años si es hombre y 23,64 años si es mujer.

En este sentido, los 107 años de Pepita Bernat superan ampliamente la esperanza de vida registrada en España, un caso de longevidad excepcional.