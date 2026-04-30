El blindaje constitucional del aborto dio un paso clave este jueves en el Congreso de los Diputados, donde se rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular (PP) y Vox. Con esta decisión, la iniciativa impulsada por el Gobierno continuará su recorrido parlamentario. La votación reflejó una Cámara dividida, aunque con mayoría suficiente para frenar el intento de devolución del texto. El resultado fue de 177 votos en contra de las enmiendas frente a 171 a favor, estos últimos correspondientes a PP, Vox y UPN. De esta manera, el blindaje constitucional del aborto avanza en su tramitación con el objetivo de consolidar el derecho en el sistema público de salud y evitar posibles retrocesos en el futuro. El rechazo a las enmiendas a la totalidad supone que el texto no será devuelto al Gobierno, lo que permite que el blindaje constitucional del aborto continúe su curso legislativo. Este paso era clave para que la reforma no quedara paralizada en su fase inicial. Ahora, el proyecto deberá superar nuevas etapas parlamentarias, donde será necesario alcanzar una mayoría cualificada. En concreto, la aprobación definitiva requerirá el respaldo de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. Este escenario obliga a negociar apoyos amplios, en un contexto político marcado por la polarización en torno a este debate. Aun así, el Gobierno mantiene su apuesta para que sea una medida estructural. La reforma busca garantizar el acceso al aborto en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Durante el debate, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió la necesidad de este cambio ante las diferencias existentes entre comunidades autónomas. Según expuso, “el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos”, un dato que refleja las desigualdades actuales en el acceso al servicio. En este contexto, el blindaje constitucional del aborto pretende asegurar que el derecho se ejerza dentro de la sanidad pública y con garantías homogéneas, evitando que dependa del lugar de residencia o de la disponibilidad de recursos. Desde la oposición, PP y Vox cuestionaron duramente la iniciativa del Ejecutivo. Ambas formaciones calificaron la reforma como “demagogia” y “trampantojo”, y sostuvieron que responde a una estrategia para desviar la atención de otros problemas políticos. Además, criticaron el procedimiento elegido para la reforma constitucional. En particular, señalaron que el Gobierno opta por una vía que consideran más rápida y sencilla, en lugar de recurrir a un mecanismo más exigente. Según denunciaron, este camino evita una reforma agravada que implicaría una mayoría de dos tercios, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, lo que, a su juicio, resta legitimidad al proceso del blindaje constitucional del aborto. El recorrido del blindaje constitucional del aborto aún enfrenta desafíos importantes. La necesidad de alcanzar una mayoría de tres quintos en ambas cámaras convierte el proceso en una negociación compleja. El debate continuará en las próximas fases parlamentarias, donde se pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para reunir apoyos suficientes y consolidar una reforma de alto impacto político y social. Mientras tanto, la votación de este jueves marca un punto de inflexión: el blindaje constitucional del aborto sigue adelante y se instala como uno de los ejes centrales del debate político en España.