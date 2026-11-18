Agua oxigenada y lejía son productos diferentes que no deben mezclarse durante las tareas de limpieza doméstica.

El agua oxigenada al 3% puede servir para desinfectar una tabla de cortar y, según un estudio que cita la American Dental Association (ADA), para reducir las bacterias del cepillo de dientes. Pero hay una precaución clave: no mezclarla con lejía ni con otros productos de limpieza.

Cómo desinfectar una tabla de cortar

Primero hay que lavarla con agua y jabón: la desinfección no sustituye esa limpieza. Después, la Extensión de la Universidad Estatal de Ohio indica aplicar peróxido de hidrógeno al 3% sin diluir durante 10 minutos, lo que elimina E. coli y Salmonella pero no Listeria.

La Universidad de Maine coincide en dejarlo actuar unos minutos y limpiarlo o enjuagarlo. En las tablas de madera, hay que enjuagar bien con agua limpia y dejar secar al aire. No conviene usar concentraciones mayores al 3%, y si la tabla tiene surcos profundos o grietas, hay que reemplazarla.

Qué pasa con el cepillo de dientes

Según la ADA, no hay pruebas de que las bacterias del cepillo provoquen efectos adversos para la salud. Recomienda enjuagarlo, guardarlo en vertical para que se seque y cambiarlo cada tres o cuatro meses.

Reconoce que hay pocos datos sobre su desinfección y cita un estudio de laboratorio según el cual remojarlo en peróxido de hidrógeno al 3% reduce la carga bacteriana un 85%. En ese trabajo el tratamiento duró 7 minutos; la ADA no fija un tiempo.

Por qué no hay que mezclarla con lejía

El Ministerio de Sanidad recomienda no mezclar productos de limpieza y advierte de que combinar lejía y amoníaco puede generar un gas tóxico, un riesgo que ya explicó El Cronista.

La mutua de prevención Umivale incluye la lejía con agua oxigenada entre las combinaciones que no deben hacerse nunca, y recuerda que la lejía con vinagre libera gas cloro. La regla: cada producto por separado.