El sarro de la ducha es uno de los problemas más frecuentes en la limpieza del baño. Con el paso del tiempo, las gotas de agua pueden dejar depósitos minerales sobre la mampara, los grifos o la alcachofa, formando las características manchas blanquecinas difíciles de retirar únicamente con agua.

Entre los trucos caseros utilizados para combatir estas marcas aparece el limón. Su utilidad se explica principalmente por la presencia de ácido cítrico, que puede ayudar a disolver los depósitos de carbonato cálcico responsables de buena parte de las incrustaciones de cal.

Sin embargo, limpiar la ducha con limón no es adecuado para cualquier material. Antes de utilizarlo es fundamental comprobar la superficie, ya que su acidez puede dañar determinados revestimientos, especialmente algunas piedras naturales.

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Para qué sirve limpiar el sarro de la ducha con limón

El limón para limpiar la ducha puede resultar útil frente a acumulaciones ligeras de cal y las manchas que deja el agua al secarse. Su ácido cítrico reacciona con los depósitos minerales y facilita su posterior eliminación.

Este método puede emplearse especialmente sobre mamparas de vidrio y determinados elementos de la grifería, siempre que el fabricante del material no desaconseje el contacto con productos ácidos.

Además de actuar sobre las incrustaciones minerales, el limón deja su característico aroma. No obstante, su principal interés para este uso no está en el olor, sino en la capacidad del ácido cítrico para facilitar la eliminación del sarro.

Cuando las incrustaciones llevan mucho tiempo acumulándose o son especialmente gruesas, una única aplicación puede no ser suficiente. En esos casos conviene evitar frotar con elementos muy abrasivos que puedan rayar la superficie.

Cómo limpiar la ducha con limón paso a paso

Para utilizar este truco, se puede cortar un limón por la mitad y aplicarlo directamente sobre las zonas con marcas de cal. Otra posibilidad es exprimir el zumo y distribuirlo sobre la superficie que se quiere limpiar.

Después de aplicarlo, se deja actuar durante unos minutos para que el ácido cítrico entre en contacto con los depósitos minerales. A continuación, se puede pasar una esponja o paño suave para ayudar a desprender la suciedad.

El último paso es aclarar abundantemente con agua para retirar los restos de limón y de cal. Después conviene secar la mampara o la grifería con un paño limpio para evitar que las gotas vuelvan a dejar marcas.

En zonas pequeñas, como determinados puntos de los grifos, también puede utilizarse directamente medio limón para frotar suavemente sobre el depósito de sarro antes del aclarado.

En qué partes de la ducha se puede utilizar limón

Una de las superficies donde más visibles resultan las marcas de cal es la mampara de vidrio. Las gotas permanecen sobre el cristal después de cada ducha y, cuando se evaporan, pueden dejar los minerales acumulados sobre la superficie.

Los grifos y elementos metálicos compatibles con productos ácidos también pueden acumular depósitos alrededor de juntas y salidas de agua. En estos casos, una aplicación puntual de limón puede facilitar su retirada.

Otro punto especialmente propenso a acumular cal es la alcachofa de la ducha, ya que los minerales pueden depositarse alrededor de los pequeños orificios por los que sale el agua.

En cualquier caso, antes de aplicar limón sobre una superficie resulta recomendable comprobar las instrucciones de limpieza de su fabricante y probar primero en una zona pequeña y poco visible.

Dónde nunca conviene utilizar limón para limpiar

Que sea un producto de origen natural no significa que el limón sea inocuo para todas las superficies. Su acidez puede reaccionar con determinados materiales y provocar daños que no se solucionan simplemente aclarando después con agua.

Debe evitarse especialmente sobre mármol y otras piedras naturales sensibles a los ácidos. El contacto con el ácido cítrico puede atacar su superficie y provocar zonas opacas o alteraciones en el acabado.

También hay que tener precaución con revestimientos, juntas y acabados especiales cuya resistencia a los ácidos se desconozca. Ante la duda, resulta preferible consultar las indicaciones del fabricante.

Por último, el limón nunca debe mezclarse con lejía. Combinar productos ácidos con hipoclorito puede provocar la liberación de gas cloro, peligroso para la salud.