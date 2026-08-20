No habrá clases hasta septiembre | Todas estas provincias confirman la fecha exacta de vuelta al cole (foto: Freepik)

La vuelta al cole en España ya tiene fechas confirmadas para el curso 2026/2027. Sin embargo, los alumnos no regresarán a las aulas el mismo día en todo el país, ya que cada comunidad autónoma establece su propio calendario escolar.

Las primeras incorporaciones tendrán lugar durante la primera mitad de septiembre. En comunidades como Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Asturias y Andalucía, las administraciones educativas ya publicaron las fechas correspondientes al nuevo curso.

Además, dentro de un mismo territorio puede haber diferencias según la etapa. Infantil y Primaria suelen comenzar antes que ESO, Bachillerato o Formación Profesional , por lo que las familias deberán consultar qué día corresponde a cada alumno.

¿Cuándo empieza el curso escolar 2026/2027 en cada comunidad?

Madrid

La Comunidad de Madrid será una de las primeras en comenzar las clases. Infantil, Primaria y Educación Especial volverán a las aulas el 7 de septiembre de 2026.

Un día después, el 8 de septiembre, comenzarán ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Programas Profesionales y varias enseñanzas artísticas y de idiomas. Esto afecta a los centros sostenidos con fondos públicos de toda la región, incluida la ciudad de Madrid y el resto de municipios de la comunidad.

Cataluña

En Cataluña, el calendario fija el 8 de septiembre de 2026 como referencia para el comienzo del curso en el segundo ciclo de Infantil y otras enseñanzas incluidas en la orden educativa anual.

La fecha se aplica a las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, aunque determinados estudios pueden contar con calendarios específicos.

Galicia

En Galicia, el calendario escolar oficial establece el comienzo de las actividades lectivas el 9 de septiembre de 2026 para las principales etapas educativas.

La fecha se aplica en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Las enseñanzas de régimen especial pueden disponer de cierta flexibilidad para incorporarse algunos días más tarde.

Asturias

Los alumnos de Asturias volverán a las aulas el 9 de septiembre de 2026 en Infantil de 3 a 6 años, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato. El calendario del Principado establece fechas distintas para algunas enseñanzas artísticas y otros niveles específicos.

Castilla y León

En Castilla y León, el regreso también se reparte según la etapa educativa. El 8 de septiembre comenzarán el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial y determinados alumnos de ESO escolarizados en centros de Primaria.

Para el resto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional presencial, el inicio general será el 15 de septiembre. Esto afecta a las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Andalucía

Andalucía comenzará más tarde que Madrid o Cataluña. El 10 de septiembre volverán a clase los estudiantes de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial.

Los alumnos de ESO, Bachillerato, FP y otras enseñanzas comenzarán, con carácter general, el 15 de septiembre. Estas fechas se aplican a Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

¿Qué comunidades vuelven antes a las aulas en septiembre?

Entre las comunidades analizadas, Madrid se sitúa entre las primeras en comenzar, con el regreso de Infantil y Primaria el 7 de septiembre. Cataluña y parte del alumnado de Castilla y León se incorporarán al día siguiente.

Galicia y Asturias fijan el 9 de septiembre como una de sus principales fechas de inicio, mientras Andalucía retrasa la vuelta general de Infantil y Primaria hasta el 10 de septiembre.

En Secundaria y Bachillerato, las diferencias pueden ser mayores. Madrid comienza el 8 de septiembre, mientras que en Castilla y León y Andalucía buena parte de estos estudiantes volverán el 15 de septiembre.

Por este motivo, las familias deberán comprobar no solo la comunidad autónoma en la que estudian sus hijos, sino también la etapa educativa correspondiente antes de organizar la vuelta al colegio 2026/2027.

No habrá clases hasta septiembre | Todas estas provincias confirman la fecha exacta de vuelta al cole (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué las clases no empiezan el mismo día en toda España?

El calendario escolar no se fija mediante una única fecha estatal. Las competencias educativas permiten que cada comunidad autónoma determine el inicio y el final del periodo lectivo dentro del marco general establecido para el curso.

Esto explica que alumnos de distintas provincias puedan comenzar las clases con varios días de diferencia pese a cursar el mismo nivel educativo.