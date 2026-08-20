El mapa de los vuelos low cost desde Galicia podría cambiar a finales de 2026. Fly2Galicia anunció una red de conexiones directas desde Santiago de Compostela hacia ocho ciudades de España y Europa, con precios de lanzamiento que parten desde los 19 euros por trayecto.

Entre los destinos internacionales aparecen Milán, Bruselas, Múnich, Praga y Venecia. Según las tarifas anunciadas, será posible encontrar billetes desde 39 euros para Milán y Bruselas y desde 49 euros para Múnich, Praga y Venecia.

El proyecto prevé iniciar su actividad comercial el próximo 1 de diciembre de 2026, con un vuelo inaugural entre Santiago de Compostela y Zaragoza. La programación anunciada contempla un total de 17 frecuencias semanales.

Sin embargo, existe una particularidad importante: Fly2Galicia no será necesariamente el transportista aéreo efectivo de estos vuelos. La marca comercializará los servicios y contempla recurrir a operadores autorizados. Entre ellos aparece la compañía rumana FLYYO.

Es oficial | El documento obligatorio que exigen para viajar al extranjero con menores. Fuente: imagen ilustrativa creada con ChatGPT. ChatGPT

Fly2Galicia anuncia vuelos low cost desde 19 euros

La principal apuesta de Fly2Galicia son las tarifas reducidas. Los precios anunciados comienzan en 19 euros para los vuelos nacionales que partirán desde el aeropuerto de Santiago de Compostela.

Las conexiones internacionales también se presentan con precios propios de un modelo low cost. Los vuelos a Milán y Bruselas arrancarán desde 39 euros, mientras que Múnich, Praga y Venecia tendrán tarifas desde 49 euros.

De esta forma, los viajeros podrán encontrar, según las tarifas anunciadas por el proyecto, vuelos de ida y vuelta a determinados destinos europeos por menos de 100 euros si consiguen las opciones más económicas.

Otro de los elementos destacados por Fly2Galicia es el equipaje. Incluso la tarifa más reducida incluirá dos piezas de equipaje de mano: una maleta de cabina de hasta ocho kilos y un artículo personal.

Milán por 39 euros y Praga y Venecia por 49 euros: todos los destinos

La red inicial anunciada por Fly2Galicia contará con ocho destinos. Tres estarán dentro de España y los otros cinco permitirán viajar directamente desde Galicia hacia distintas ciudades europeas.

Los vuelos desde Santiago de Compostela tendrán como destinos nacionales Zaragoza, Alicante y Granada. Para estas tres conexiones, la compañía anunció precios que comenzarán en 19 euros.

El mapa internacional incorpora cinco ciudades: Bruselas, Milán, Múnich, Praga y Venecia. Las tarifas de salida anunciadas quedan de la siguiente manera:

Zaragoza: desde 19 euros.

Alicante: desde 19 euros.

Granada: desde 19 euros.

Milán: desde 39 euros.

Bruselas: desde 39 euros.

Múnich: desde 49 euros.

Praga: desde 49 euros.

Venecia: desde 49 euros.

En total, Fly2Galicia anunció 17 frecuencias semanales. Salvo Alicante y Bruselas, que cuentan con conexiones de Ryanair según la información disponible, el resto de las rutas anunciadas no tendría competencia directa actual desde Santiago.

Cuándo comenzarán los vuelos de Fly2Galicia

El calendario anunciado marca una fecha concreta: 1 de diciembre de 2026. Ese día está previsto el vuelo inaugural de Fly2Galicia, que conectará Santiago de Compostela con Zaragoza.

El resto de los vuelos low cost se incorporaría durante la primera semana de diciembre. El objetivo es establecer una nueva red de conexiones desde el aeropuerto Santiago-Rosalía de Castro hacia España y otros puntos de Europa.

La llegada del proyecto se produce después de que Ryanair decidiera cerrar su base de Santiago. Ese movimiento redujo parte de la oferta de vuelos desde Santiago de Compostela y dejó espacio para nuevas propuestas comerciales.

Fly2Galicia busca ocupar parte de ese mercado mediante rutas que permiten volar directamente desde Galicia sin tener que desplazarse a otros grandes aeropuertos peninsulares para determinadas conexiones.

Fly2Galicia no operará necesariamente sus propios aviones: qué papel tiene FLYYO

Aunque Fly2Galicia se presenta comercialmente como una nueva alternativa aérea, existe una diferencia importante entre vender un billete y operar materialmente el avión.

Según las condiciones generales de transporte aportadas, los vuelos vendidos bajo la marca Fly2Galicia son comercializados por Aviation & Mobility Services Group. Esta sociedad puede contratar transportistas aéreos debidamente autorizados para efectuar las operaciones.

Cuando el vuelo sea realizado por FLYYO, esta compañía rumana será el transportista efectivo. El modelo previsto es un acuerdo de charter/wet lease, mediante el cual el operador aporta la aeronave, la tripulación, el mantenimiento técnico y los seguros.

FLYYO cuenta con su propio Certificado de Operador Aéreo (AOC) y, según la información disponible, opera aeronaves Airbus A320-214 configuradas con 180 plazas. El proyecto de Fly2Galicia contempla disponer inicialmente de un avión basado en Santiago.

Qué hay detrás de la nueva compañía que vende vuelos desde Santiago

La sociedad detrás de Fly2Galicia es Aviation & Mobility Services Group S.L. Según la información aportada, fue inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero y tiene como administrador único a Gueorgui Iavorov Popov.

La sociedad se constituyó con un capital social de un euro y figura vinculada a actividades de agencias de viajes, en lugar de estar registrada como una compañía aérea comercial.

El proyecto también inició el proceso para proteger la marca Fly2Galicia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La solicitud se presentó en abril y, según la información disponible aportada, se encontraba en proceso de resolución.

Los responsables mantuvieron además encuentros preliminares con representantes de la Xunta de Galicia y el Concello de Santiago para presentar las líneas generales de la iniciativa.