PP y Vox ultiman un acuerdo para gobernar Castilla y León y apuntan a una investidura en junio.

Las conversaciones avanzan desde hace semanas entre los equipos negociadores de ambas fuerzas políticas. Según fuentes parlamentarias y de los partidos consultadas por EFE, los últimos detalles del acuerdo se encuentran en revisión y existe la posibilidad de que las Cortes de Castilla y León celebren la sesión de investidura la próxima semana, con el 10 de junio como fecha inicialmente reservada.

El calendario parlamentario también condiciona los tiempos . La Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces se reúnen habitualmente los jueves, por lo que el acuerdo tendría que anunciarse antes de esa fecha para incorporar la investidura al orden del día y acelerar la formación del nuevo Ejecutivo autonómico.

¿Qué dijeron PP y Vox sobre el estado de las negociaciones?

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el pacto se encuentra en una fase de cierre. Durante una entrevista televisiva afirmó que las conversaciones se están “ultimando” y señaló que, aunque todavía no recibió una confirmación definitiva por parte de Mañueco, el acuerdo avanzaba durante la jornada de este lunes.

La hipótesis de Ignacio Garriga sobre una posible unión entre PP y PSOE. (Fuente: archivo)

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, explicó que todavía quedan algunos “flecos” pendientes, aunque se mostró optimista respecto a un desenlace próximo. Según indicó, las negociaciones avanzan de manera positiva y podrían concluir en las próximas horas o días.

Garriga insistió en la necesidad de alcanzar un entendimiento que permita conformar un gobierno con capacidad presupuestaria y competencias suficientes para impulsar cambios en las políticas autonómicas. Sin embargo, remarcó que el acuerdo aún no está formalmente cerrado.

¿Cuál fue la reacción del PSOE ante el posible pacto?

Desde la oposición, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, criticó duramente la negociación entre PP y Vox. El dirigente socialista calificó el posible acuerdo como una “felonía” y sostuvo que supone una cesión de los intereses de la ciudadanía a cambio de un reparto de cargos políticos.

Quién es Carlos Martínez, el candidato del PSOE en Castilla y León que es apoyado por Pedro Sánchez. Foto: EFE

Martínez reclamó mayor transparencia en la recta final de las conversaciones y pidió que se conozcan públicamente los términos concretos del pacto antes de su formalización. Además, cuestionó la falta de rendición de cuentas del presidente en funciones durante los últimos meses.