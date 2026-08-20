Andalucía confirma el calendario escolar: cuándo empiezan las clases en Sevilla, Málaga, Cádiz y el resto de provincias (foto: Shutterstock)

En España, el nuevo curso escolar de la comunidad autónoma de Andalucía ya tiene fechas confirmadas. La Junta ha publicado los calendarios provinciales para el ciclo 2026/2027, que establecen cuándo deberán regresar a las aulas los alumnos de Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Huelva y Almería.

Si bien cada provincia cuenta con su propia resolución, las fechas principales de inicio coinciden. De esta forma, el 10 de septiembre de 2026 comenzarán las clases de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que ESO, Bachillerato, Formación Profesional y otras enseñanzas arrancarán el 15 de septiembre.

Las diferencias entre provincias se concentran principalmente en los festivos locales, los días no lectivos y determinadas enseñanzas específicas, por lo que conviene revisar el calendario correspondiente a cada territorio.

¿Cuándo comienzan las clases en cada provincia de Andalucía?

Sevilla

En Sevilla, el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial comenzará el 10 de septiembre. ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas y Educación Permanente arrancarán el 15 de septiembre. Asimismo, las Escuelas Oficiales de Idiomas y las enseñanzas artísticas superiores comenzarán el 21 de septiembre.

Málaga

El calendario escolar establece el inicio el 10 de septiembre para segundo ciclo de Infantil y Primaria, mientras que ESO, Bachillerato, Formación Profesional y otras enseñanzas comenzarán el 15 de septiembre.

Cádiz

La provincia de Cádiz mantiene la misma referencia para el inicio de las clases: será el 10 de septiembre para Infantil, Primaria y Educación Especial, y 15 de septiembre para Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Granada

El calendario fija el inicio el 10 de septiembre para segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas y Educación Permanente comienzan el 15 de septiembre. Por su parte, idiomas y determinadas enseñanzas superiores inician las clases el 21 de septiembre.

Almería

Almería establece igualmente el 10 de septiembre como fecha de inicio para segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. El resto de las enseñanzas, como ESO, Bachillerato y Formación Profesional, comienzan a partir del 15 de septiembre.

Huelva

El regreso de Infantil, Primaria y Educación Especial será el 10 de septiembre. ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas y Educación Permanente empiezan el 15 de septiembre, mientras que las enseñanzas de idiomas arrancarán el 21 de septiembre.

Córdoba

Córdoba sigue el calendario general andaluz, con el inicio de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial el 10 de septiembre y el comienzo de ESO, Bachillerato y Formación Profesional el 15 de septiembre.

Jaén

Jaén mantiene el mismo esquema general previsto para Andalucía. El segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienza el 10 de septiembre, mientras que ESO, Bachillerato, enseñanzas artísticas, ciclos formativos y Educación Permanente arrancan el 15 de septiembre. Las enseñanzas de idiomas y artísticas superiores comienzan el 21 de septiembre.

Andalucía confirma el calendario escolar: cuándo empiezan las clases en Sevilla, Málaga, Cádiz y el resto de provincias (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo termina el curso escolar 2026/2027?

El curso escolar administrativo comienza el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta finales de junio de 2027, aunque el último día lectivo varía según la etapa y la provincia.

Por ejemplo, en Almería las clases de Infantil, Primaria y Educación Especial están previstas hasta el 22 de junio de 2027, con 178 días lectivos.

Los calendarios provinciales también incorporan las vacaciones de Navidad y Semana Santa, así como los festivos autonómicos y locales que pueden modificar los días lectivos en cada municipio.