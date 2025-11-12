Las tensiones internacionales impulsan a las grandes potencias a fortalecer su poder militar. En Europa, el Reino Unido se consolida como el país con mayor capacidad bélica del continente.

De acuerdo con el ranking Global Fire Power 2025, su ejército figura entre los más preparados del planeta, destacando por su tecnología, despliegue global y su integración estratégica en la OTAN.

Con un PowerIndex de 0,1785, el Reino Unido se posiciona como la sexta potencia militar del mundo, superando a naciones europeas con gran peso como Francia, Italia y Turquía.

Esta ubicación no solo refleja su inversión constante en defensa, sino también su influencia en la seguridad global.

¿Cómo es el ejército del Reino Unido?

El ejército británico combina profesionalismo, innovación y capacidad operativa. Se estructura en tres ramas principales: la Real Fuerza Aérea (RAF), la Marina Real y el Ejército Británico, que actúan de forma coordinada bajo una logística moderna y adaptable a conflictos de distinta escala.

Era el ejército mas fuerte de la Segunda Guerra Mundial y está de regreso: gasta en armas más que Reino Unido y Francia. Fuente: Shutterstock

Su aviación incorpora cazas Eurofighter Typhoon y F-35 Lightning II, aviones con alta capacidad de combate y operación desde portaaviones o bases móviles.

En el mar, los portaaviones HMS Queen Elizabeth y HMS Prince of Wales, junto con los submarinos nucleares clase Vanguard, consolidan su poder disuasivo y su alcance global.

El Reino Unido también lidera el desarrollo de tecnología cibernética, inteligencia artificial aplicada a la defensa y sistemas antimisiles de última generación. Todo ello configura una fuerza armada moderna, capaz de responder ante amenazas convencionales y emergentes.

¿Cuáles son los ejércitos más poderosos en 2025 y cómo se prepara Europa?

El ranking Global Fire Power 2025 evalúa la fuerza militar de más de 140 países. La clasificación actual quedó conformada así:

Estados Unidos – 0,0744

Rusia – 0,0788

China – 0,0788

India – 0,1184

Corea del Sur – 0,1656

Reino Unido – 0,1785

Francia – 0,1878

Japón – 0,1839

Turquía – 0,1902

Italia – 0,2164

En el ámbito europeo, el Reino Unido lidera el continente, sostenido por su inversión en defensa, su industria armamentística y su presencia en misiones internacionales.

Mientras Francia y Alemania refuerzan sus programas de modernización, Londres ya opera con tecnología de última generación y una estrategia global que lo mantiene como la verdadera potencia militar de Europa.