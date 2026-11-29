El limón y el clavo de olor se utilizan como un remedio casero para mantener alejadas a las moscas, aunque su eficacia como repelente no está científicamente garantizada.

Clavar varios clavos de olor en medio limón y dejarlo en la cocina es un truco casero muy popular para ahuyentar moscas. Combina dos aromas intensos que pueden resultar desagradables para algunos insectos, aunque no equivale a un repelente comercial.

El interés está en el olor: el clavo contiene eugenol, un compuesto aromático al que distintos estudios atribuyen propiedades repelentes. Eso no demuestra, sin embargo, que unos clavos en un limón produzcan el mismo efecto.

Cómo hacer el truco y cuántos días dura

Se corta un limón por la mitad y se clavan varios clavos de olor enteros en la pulpa. Después se coloca sobre un plato cerca de una ventana, una puerta o la zona de la cocina donde suelen aparecer las moscas.

No hay una cantidad de clavos ni un número de días establecidos científicamente. Lo habitual es renovarlo cada pocos días, antes de que el limón se seque, se ablande o aparezca moho: una fruta deteriorada deja de repeler y puede incluso atraer insectos.

Qué dice la ciencia sobre el clavo

Un estudio de 2019 publicado en PLOS One confirmó que el eugenol es el ingrediente activo de una receta casera de clavo contra los mosquitos, pero concluyó que, preparada como se promocionaba, era ineficaz. Solo extractos cinco veces más concentrados mostraron una repelencia moderada, inferior a la del DEET.

Otro trabajo de 2025 en la revista Insects observó que la protección del aceite de clavo frente al mosquito Aedes aegypti dependía de la concentración. Son resultados de laboratorio con aceites, no con un limón en una cocina: no permiten afirmar que el truco proteja de las picaduras. Para eso, un repelente autorizado es más fiable.

Frente a las moscas, la evidencia es solo doméstica: Ideal Home lo probó en una cocina y la mantuvo libre de moscas unas horas, un caso aislado, no un ensayo controlado.

Qué hacer si hay muchas moscas

Las moscas se sienten atraídas por alimentos, basura y humedad. Mantén la cocina limpia, retira rápido los residuos y usa cubos cerrados. Contra los mosquitos, otra opción casera son las plantas que los ahuyentan.

En definitiva, el limón con clavos es un truco complementario que puede ayudar a mantener algunas moscas alejadas, pero no es un método de control de plagas.