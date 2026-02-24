Una fuerte tormenta invernal pone en jaque a varias provincias del país a partir del miércoles. La situación obliga a activar la alerta por nieve y lluvias intensas en amplias zonas. La información, difundida por Agencia EFE y basada en datos de la AEMET, confirma un cambio brusco del tiempo. El paso de una borrasca traerá precipitaciones persistentes y un descenso térmico acusado. El temporal dejará nevadas en cotas bajas y acumulaciones relevantes en áreas montañosas. También se esperan ráfagas de viento fuertes y episodios de granizo. La caída de nieve será protagonista especialmente en el norte de la Península, con cotas que inician alrededor de los 2000 metros y descienden progresivamente hasta los 1200 metros de cara al fin de semana. Esto favorecerá nevadas importantes en: En estas áreas de montaña y cotas medias se esperan las nevadas más relevantes, con estampas invernales que contrastan con el calor previo. Toda la Península está bajo alerta ante la llegada de precipitaciones débiles, dispersas e irregulares, que podrían alcanzar el centro y este del país. En Canarias, se esperan lluvias significativas en las islas orientales y vertientes norte, junto con posibles calimas. Ahora bien, la lluvia ganará terreno en todo el país, pero será más abundante y persistente en: Un cambio drástico del clima se hará presente, por lo que el anticiclón cálido se despide y vuelve el frío intenso con precipitaciones y nevadas en cotas cada vez más bajas. El descenso de temperaturas será progresivo tras el paso de los frentes, con mañanas frías y posibles brumas o nieblas persistentes en varias regiones. El episodio inestable se prolongará durante la semana, con frentes adicionales el viernes y posible continuidad en el fin de semana, especialmente en el extremo norte y noroeste. Este giro meteorológico marca el fin de la anomalía cálida reciente y trae un ambiente mucho más propio del invierno tardío. Por este motivo, la AEMET recomienda estar atentos a las actualizaciones, ya que la cota de nieve bajará más y las precipitaciones podrían complicar la circulación en zonas de montaña.