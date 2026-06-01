Autorizado | El transporte público será gratuito para menores de 14 años con el nuevo Abono Infantil en toda la red

La comunidad de La Rioja ha activado una nueva medida que impacta de forma directa en miles de familias: el transporte público gratuito para menores de 14 años .

La iniciativa, que entra en vigor de manera inmediata, amplía las políticas de bonificación vigentes y busca consolidar el uso del sistema en todo el territorio.

El nuevo Abono Infantil permitirá que más de 4700 niños y niñas viajen sin coste en líneas metropolitanas, interurbanas y rurales. La decisión se enmarca en una estrategia que combina incentivos económicos con mejoras en la red de transporte, en un contexto de aumento sostenido de usuarios.

Alcance de la medida y sus beneficiarios

El beneficio se extiende a los menores nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026. Según estimaciones oficiales fundamentadas en datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, más de 4,700 menores tendrán la posibilidad de acceder al abono gratuito en la región.

La gratuidad se implementará durante todo el año y abarcará la totalidad de las líneas autonómicas. Esto comprende trayectos dentro de áreas metropolitanas, conexiones interurbanas y servicios en zonas rurales, lo que amplía significativamente la cobertura territorial de esta política.

El Gobierno regional sostiene que esta medida refuerza el acceso equitativo al transporte y facilita la movilidad en edades tempranas, además de contribuir a la reducción del gasto familiar en desplazamientos cotidianos.

Oficial | El transporte público será gratis para menores de 14 años con el nuevo Abono Infantil en toda la red (foto: archivo).

¿Cómo afectará el transporte público?

Las autoridades asocian esta decisión con el incremento reciente en la demanda de transporte público. Durante 2025, La Rioja registró cerca de dos millones de viajes, una cifra que evidencia un aumento en la confianza de los usuarios.

El Ejecutivo sostiene que las políticas tarifarias desempeñan un papel fundamental en dicho proceso. La combinación de descuentos, gratuidades y mejoras operativas ha generado un entorno más atractivo para los ciudadanos, especialmente entre los sectores más jóvenes.

En este marco, la introducción del Abono Infantil tiene como objetivo consolidar esta tendencia. El acceso gratuito desde edades tempranas podría fomentar hábitos de uso sostenido del transporte público en el futuro.

Nuevo Abono Infantil: cómo solicitarlo paso a paso

La disposición contará con respaldo jurídico tras la publicación de la modificación normativa en el Boletín Oficial de La Rioja. Este procedimiento habilitará formalmente la implementación del abono gratuito.

Los interesados podrán gestionar la solicitud de manera presencial o digital. Las oficinas habilitadas y la sede electrónica facilitarán el inicio del trámite desde el momento en que la disposición entre en vigor.

El financiamiento proviene de un Real Decreto estatal que regula las ayudas al transporte público. Esto garantiza su aplicación durante 2026 y abre la posibilidad de continuidad ante prórrogas, lo que podría consolidar el beneficio en el mediano plazo.