La DGT advierte a todos los conductores con multas pendientes: esto es lo que puede ocurrir si no realizan el pago dentro del plazo establecido. (Fuente: Freepik).

Los conductores que reciban una multa de tráfico en España deben actuar con rapidez para evitar perder beneficios económicos y afrontar recargos adicionales. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que existe un plazo voluntario para pagar o recurrir una sanción, durante el cual es posible acceder a una reducción del importe.

Además, el organismo advierte que ignorar una multa puede tener consecuencias económicas importantes. Si transcurren los plazos establecidos sin realizar el pago correspondiente, la deuda será remitida a la Agencia Tributaria, que se encargará de su cobro con un recargo del 20%.

Lo primero que debes hacer al recibir una multa

Antes de pagar o recurrir una sanción, la DGT recomienda comprobar quién ha impuesto la multa y revisar cuidadosamente todos los datos incluidos en la notificación.

Los conductores deben verificar que la información del vehículo, la descripción de los hechos y el importe de la sanción sean correctos. También es importante confirmar que la comunicación ha sido enviada a través de los canales oficiales.

La DGT advierte a todos los conductores: no pagar una multa puede traer estas graves consecuencias. (Fuente: Freepik).

La DGT únicamente notifica las multas mediante:

Correo postal.

Notificación electrónica a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).

Si una supuesta multa llega por correo electrónico, se trata de un fraude, ya que la DGT nunca utiliza este medio para comunicar sanciones.

Asimismo, cuando la multa haya sido impuesta por un ayuntamiento o una comunidad autónoma, el ciudadano deberá dirigirse directamente a esa administración para informarse, pagar o recurrir la sanción.

Identificación del conductor: cuándo es obligatoria

Si la persona titular del vehículo no era quien conducía en el momento de la infracción, deberá identificar al conductor responsable en un plazo de 10 días desde la notificación. La identificación también es obligatoria cuando la sanción implique pérdida de puntos. No cumplir con esta obligación se considera una infracción muy grave.

La DGT señala que la falta de identificación del conductor en los casos exigidos puede suponer una sanción equivalente al doble o al triple del importe de la multa original.

La DGT advierte a todos los conductores: no pagar una multa puede traer estas graves consecuencias. (Fuente: Freepik).

Qué ocurre si no pagas la multa dentro de los primeros 20 días

Una vez recibida la notificación, el conductor dispone de 20 días naturales para pagar o presentar alegaciones. Durante este período voluntario, el pago permite beneficiarse de una reducción del 50% sobre el importe de la sanción. Sin embargo, quien aproveche este descuento renuncia a presentar alegaciones posteriores.

Por el contrario, si el conductor decide recurrir la multa dentro de esos primeros 20 días, perderá automáticamente el derecho a la reducción. En caso de que las alegaciones sean rechazadas, deberá abonar el 100% de la sanción.

Transcurrido el plazo voluntario sin pagar ni recurrir, la multa pasará al procedimiento ordinario. En esta fase, el conductor contará con un plazo de hasta 45 días desde la notificación para efectuar el pago, pero ya sin descuento, por lo que deberá abonar el importe íntegro.

Consecuencias de no pagar la multa en el plazo final: incremento de la multa

Durante este período ordinario ya no será posible presentar alegaciones. Únicamente podrá interponerse un recurso extraordinario de revisión cuando exista algún error o anomalía en la denuncia.

Si finalizan los 45 días desde la notificación y la multa sigue sin abonarse, la sanción será remitida a la Agencia Tributaria para su cobro. En ese caso, la deuda se incrementará con un recargo del 20%, elevando la cantidad que deberá pagar el infractor.