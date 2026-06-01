El Gobierno revisará la guantera de tu coche y cancelará tu licencia de conducir si llevas este objeto

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo primordial resguardar la seguridad vial de todos los conductores y peatones en España. Para tal efecto, el organismo implementa cambios continuos en sus regulaciones de tránsito y imparte multas económicas para aquellos que no las cumplan.

Adicionalmente, la DGT, en colaboración con la Guardia Civil, ofrece regularmente consejos y recomendaciones con el fin de orientar los comportamientos de los ciudadanos. Estas publicaciones suelen estar acompañadas por los fundamentos que podrían afectar la integridad o seguridad de los conductores.

Recientemente, el organismo público ha publicado una lista de otros elementos cuya transportación en el vehículo podría generar multas de hasta 30.000 euros o, en circunstancias más extremas, la cancelación de la licencia de conducir.

qué objetos no se pueden llevar en el auto

En ciertos controles de tráfico realizados por la Guardia Civil, los vehículos que, a criterio de los agentes, se consideren sospechosos estarán sujetos a un examen para la detección de objetos o sustancias ilícitas. Asimismo, el conductor deberá someterse a una prueba de alcohol y a un test de drogas para verificar que se encuentra en condiciones adecuadas para la conducción.

La tenencia de armas de fuego o de elementos considerados peligrosos en el vehículo sin la debida autorización puede ser clasificada como una infracción grave. Como resultado, las sanciones económicas podrían ascender a más de 30.000 euros. Tales acciones pueden conllevar responsabilidades aún más graves, incluyendo la posibilidad de cargos penales.

Oficial y confirmado | El Gobierno revisará todas las guanteras y cancelará tu licencia de conducir si llevas este objeto en el auto. Shutterstock

Sanciones por la posesión de objetos prohibidos en el coche

El rango de sanciones básico, el cual no representa un riesgo para la sociedad, oscila entre 601 y 3005 euros, dependiendo del grado de las infracciones clasificadas como graves o muy graves, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación. Los objetos que serán objeto de mayor atención en el control incluyen:

Documentación obligatoria: el incumplimiento o la caducidad del permiso de circulación, del permiso de conducir o de la tarjeta de inspección técnica (ITV) puede conllevar multas considerables.

Baliza V-16 obligatoria: A partir de enero de 2026, se exigirá que la luz de emergencia V-16 homologada esté fácilmente accesible, preferiblemente en la guantera o en un lugar de rápido acceso, para su uso en caso de emergencias o averías al volante.

Objetos prohibidos o peligrosos: la presencia de armas blancas, armas de fuego sin la correspondiente licencia o cualquier objeto que pueda ser considerado peligroso, puede originar las sanciones más severas, enmarcadas en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Objetos prohibidos al volante que pueden costarte el carnet de conducir

La DGT podrá revocar la licencia de conducir a todos los conductores que transporten objetos peligrosos sin la debida autorización. Armas, sustancias inflamables o explosivas, animales transportados de forma inapropiada u objetos contundentes, como bates de béisbol sin justificación legítima, pueden dar lugar a la revocación de la licencia de conducir.

El organismo vial igualmente prohíbe el traslado de herramientas destinadas a la caza ilegal o supervisión no autorizada, tales como cámaras ocultas o dispositivos para interceptar comunicaciones. Las gafas térmicas, utilizadas para observar a personas o animales a largas distancias, representan otro objeto cuyo transporte en el interior del vehículo no es permitido. Para cualquiera de estos artículos se requiere contar con el permiso correspondiente.