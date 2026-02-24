El pronóstico oficial de España anticipa una semana con calor extremo en varias zonas y un episodio fuerte de polvo en suspensión. Según el informe, “La última semana de febrero estará marcada en general por el tiempo estable, con precipitaciones débiles durante los primeros días que quedarán acotadas a puntos de Galicia o zonas próximas, y temperaturas altas para la época del año, mientras en Canarias habrá un episodio significativo de calima”. La calima en Canarias mantiene el alerta por reducción de visibilidad y mala calidad del aire. El parte indica que “En Canarias el episodio de polvo en suspensión continuará dando lugar a calima que generará reducción de la visibilidad y empeoramiento de la calidad del aire, situación que empezará a remitir el miércoles, con la llegada el jueves de lluvias a las islas”. El calor extremo también sorprende por la época del año. El reporte señala que “Durante estos próximos días, las temperaturas serán altas para esta época del año, se superarán los 18 a 20 °C en amplias zonas, e incluso los 25 ºC en el área mediterránea”. El clima estable dominará gran parte del país. Sin embargo, habrá lluvias en zonas concretas. El pronóstico detalla que “En la jornada del martes continuarán los cielos poco nubosos al principio del día en todo el país, aunque un frente se acercará a Galicia, que provocará un aumento de la nubosidad, y dejará algunas lluvias en el oeste de la región”. También habrá precipitaciones en otras áreas. El informe indica que “El martes habrá tiempo estable, pero el acercamiento de una vaguada provocará la llegada de un frente al noroeste peninsular que dejará lluvias en los litorales atlánticos de Galicia, depresiones del nordeste, litorales del golfo de Cádiz y en los mediterráneos”. En paralelo, el calor extremo seguirá en varias regiones. El documento señala que “En el archipiélago canario, las temperaturas serán altas para la época del año, el domingo se alcanzaron los 30 ºC en algunos puntos”. El pronóstico prevé cambios hacia el miércoles que repercutirán en lo que resta de la semana. Según el parte, “En Canarias, el episodio de calima comenzará a remitir con la llegada de vientos del norte que barrerá el polvo en suspensión, pero también arrastrara nubes y algunas lluvias al norte de las islas”. El jueves se esperan cambios en varias zonas. El informe indica que “Esta jornada no se esperan apenas lluvias, salvo en el norte de las islas canarias, precipitaciones que podrán ir acompañadas de algunas tormentas”. De cara al fin de semana el escenario es incierto. El reporte advierte que “De cara al viernes y fin de semana aumenta la incertidumbre en el pronóstico, según el portavoz de la Aemet, pero la llegada de un frente podrá dejar lluvias en zonas de la mitad norte”.