Este miércoles estará marcado por una jornada de cielos nubosos generalizados con lluvias en amplias zonas del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “este miércoles se prevé un predominio de cielos nubosos en la mayor parte del territorio peninsular, con rachas muy fuertes de viento y precipitaciones en el tercio norte”. El organismo ha informado de que “el paso de un frente por la península dejará, de oeste a este, cielos nubosos generalizados y precipitaciones en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y Pirineos”. Las precipitaciones serán más intensas cuanto más al noroeste. En este contexto, la jornada de cielos nubosos generalizados con lluvias dejará acumulados más significativos en Galicia, donde “serán más fuertes y persistentes”. En contraste, “en el tercio este y sureste, así como en Baleares, predominarán los cielos poco nubosos”. La nieve también será protagonista. “Nevará en una cota de 1200/1500 metros, disminuyendo a 900/1200 en el extremo norte”. Las temperaturas estarán en descenso en la mayor parte del país. La situación meteorológica ha obligado a activar avisos en buena parte del territorio. “Doce comunidades junto con la ciudad autónoma de Melilla, la mayoría del tercio noroeste, están hoy en alerta por viento, temporal marítimo y/o nieve”. Seis territorios se encuentran en nivel naranja. “Están en naranja: Andalucía por viento; Asturias, por oleaje; Cantabria y País Vasco, por temporal marítimo; Castilla-La Mancha, por viento; y Galicia, por mala mar”. Además, “todo el litoral gallego y cantábrico está en alerta naranja por temporal marítimo; se registrarán olas de hasta 7 metros”. Las rachas alcanzarán gran intensidad: “Serán de hasta 90 kilómetros por hora en el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería); también en Alcaraz y Segura (Albacete)”. En amplias zonas del tercio norte se prevén “rachas muy fuertes” que también afectarán a áreas del este y sureste peninsular durante la tarde. La situación es especialmente delicada en Galicia. El servicio de emergencias ha comunicado que “se ha decretado la alerta roja de riesgo muy elevado en relación con el caudal del río Miño a su paso por el municipio ourensano de A Peroxa”. Según la dirección xeral de Emerxencias, el Miño “presenta niveles muy superiores a los habituales y riesgo elevado de desbordamientos pronunciados que pueden afectar a zonas habitadas y carreteras”. También se ha activado el nivel naranja en varios ríos de A Coruña y Pontevedra. La Xunta ha activado “la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego” y ha suspendido la actividad deportiva federada en los municipios afectados. Se espera “mar combinada del oeste o noroeste con olas de hasta siete metros y viento del oeste o sudoeste de fuerza ocho”. La previsión apunta a una jornada muy adversa en Galicia, donde “el cielo estará cubierto y las lluvias serán intensas y persistentes durante la primera mitad del día”. La cota de nieve “descenderá hasta los 1000 metros al final del día”. En Galicia habrá “cielos nubosos y lluvias débiles y dispersas al principio del día, generalizándose y aumentando su intensidad por la mañana”. En Asturias, “lluvias que serán más intensas a partir del mediodía”. Cantabria registrará “chubascos a partir del mediodía”, mientras que en Castilla y León se esperan “precipitaciones débiles, más frecuentes por la tarde”. En Navarra habrá “lluvias por la tarde acompañadas de tormentas ocasionales en la mitad norte”. En la Comunidad de Madrid se prevén “lluvias débiles dispersas desde la tarde en la sierra”. Andalucía tendrá “precipitaciones débiles y dispersas al final de la tarde”. En Canarias, “cielos poco nubosos con intervalos bajos por la tarde-noche” y “calima ligera en la provincia occidental”. Cielos nubosos y lluvias débiles y dispersas al principio del día, generalizándose y aumentando su intensidad por la mañana especialmente en el interior de Pontevedra, con la cota de nieve bajando de los 2000 metros a unos 800/900. Temperaturas en descenso y viento moderado con rachas muy fuertes. Cielos nubosos y lluvias que serán más intensas a partir del mediodía con la cota de nieve bajando desde los 1800 metros hasta 800/900. Temperaturas en descenso, excepto las máximas en el litoral que no variarán. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes. Intervalos nubosos con chubascos a partir del mediodía, aunque se abrirán claros a mitad del día, sin descartar alguna tormenta ocasional por la tarde, con la cota de nieve bajando a los 1100 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el litoral. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes. Intervalos nubosos con lluvias por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas en ascenso generalizado y sin cambios en Álava. Viento moderado con rachas muy fuertes especialmente en la costa. Intervalos nubosos y precipitaciones débiles, más frecuentes por la tarde, con la cota de nieve bajando desde los 1.800 metros hasta los 900/1.000. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo aumentando a moderado con rachas fuertes o muy fuertes en amplias zonas. Intervalos nubosos con lluvias por la tarde acompañadas de tormentas ocasionales en la mitad norte con la cota de nieve bajando hasta los 900/1100 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en el tercio norte. Intervalos nubosos y precipitaciones débiles dispersas en la segunda mitad del día, con la cota de nieve bajando hasta los 1.000 metros. Temperaturas en ligero descenso y viento flojo a moderado con rachas fuertes o muy fuertes en la Ibérica. Intervalos nubosos y precipitaciones al final del día en los Pirineos, con la cota de nieve situada en torno a los 1100/1400 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas a la baja en el sistema Ibérico y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento flojo aumentando a moderado y rachas muy fuertes. Cielos poco nubosos con precipitaciones débiles en el Pirineo y la cota de nieve situada en torno a los 1.200/1.500 metros. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo tendiendo a moderado en el litoral con aumentos de la intensidad al final del día. Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en horas centrales y precipitaciones débiles, más frecuentes en el norte montañoso, con la cota de nieve en torno a los 1300 metros. Temperaturas en ligero descenso y viento flojo aumentando a moderado con probables rachas fuertes o muy fuertes en zonas altas. Intervalos nubosos con lluvias débiles dispersas desde la tarde en la sierra, sin descartarse también en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas a la baja. Viento flojo a moderado acompañado de rachas muy fuertes en cumbres. Intervalos nubosos con probables lluvias débiles dispersas por la tarde, más probables en zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas a la baja. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en Alcaraz, Segura y parte oriental del sistema Ibérico. Cielos poco nubosos aumentando al final del día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas a la baja en la mitad norte de Valencia y litoral de Alicante, con pocos cambios en el resto. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en el interior de Valencia al final del día. Cielos poco nubosos y temperaturas mínimas en descenso, localmente sin cambios, con las máximas con cambios ligeros. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes al final del día. Cielos poco nubosos. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios. Viento flojo a moderado con rachas de 60 y 70 km/h en la sierra de Tramuntana. Cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles y dispersas al final de la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y cotas altas del tercio oriental. Cielos poco nubosos con intervalos bajos por la tarde-noche por debajo de los 600/700 metros. Calima ligera en la provincia occidental y temperaturas con pocos cambios. Viento con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando la brisa en costa suroeste de las islas montañosas.