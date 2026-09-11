Italia prohíbe el ingreso a argentinos, uruguayos y chilenos, aunque tengan ciudadanía europea: qué pasa si no renovaron el pasaporte

Los ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile que además tienen ciudadanía italiana pueden enfrentar problemas para viajar a Italia si no cuentan con un pasaporte italiano o un documento de identidad europeo vigente.

La normativa establece requisitos específicos para quienes ingresan al país y diferencia la situación de los ciudadanos comunitarios de la de los extranjeros.

El punto clave está en la documentación presentada al momento del viaje. La Unión Europea señala que los ciudadanos comunitarios deben contar con un pasaporte o documento de identidad válido para desplazarse entre países de la UE. Por eso, tener la ciudadanía italiana no significa que se pueda viajar indefinidamente con un documento vencido.

¿Qué ocurre si un argentino, uruguayo o chileno tiene ciudadanía italiana pero su pasaporte está vencido?

Italia establece que los pasaportes italianos vencidos no pueden renovarse: el ciudadano debe solicitar la emisión de un nuevo documento. El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano también fija una vigencia de 10 años para los pasaportes de los mayores de edad .

Los viajeros deben cumplir los requisitos migratorios. Composición IA Gemini | El Cronista Audiencias

Esto resulta especialmente relevante para los ciudadanos italianos residentes en el extranjero. Los consulados italianos indican que, para solicitar un nuevo pasaporte, se presenta el documento italiano anterior si existe y se debe cumplir con los requisitos correspondientes a la situación registral del ciudadano.

Por lo tanto, una persona con ciudadanía italiana que vive en Argentina, Uruguay o Chile no pierde su ciudadanía porque su pasaporte haya vencido. Sin embargo, no debería asumir que el documento vencido sirve como documento de viaje válido .

La propia normativa europea advierte que el documento de viaje debe estar vigente para viajar y contempla procedimientos específicos para los casos de pasaportes vencidos o perdidos.

¿Qué deben hacer los ciudadanos italianos que tienen un viaje próximo?

La alternativa más segura es tramitar un nuevo pasaporte italiano antes del viaje o utilizar otro documento de identidad italiano válido que permita acreditar la ciudadanía y viajar.

¿Qué deben hacer los ciudadanos italianos que tienen un viaje próximo?

Desde 2026, además, existen cambios relevantes en materia de documentación: la tarjeta de identidad italiana en formato papel dejó de ser válida para viajar al extranjero desde el 3 de agosto de 2026, por lo que los ciudadanos que todavía poseen ese documento deben gestionar la CIE.

Los consulados italianos también aclaran que los pasaportes vencidos no se renuevan como tales: se expide un nuevo ejemplar. En Argentina, por ejemplo, el Consulado italiano de Lomas de Zamora contempla la presentación del pasaporte italiano anterior, esté vigente o vencido, dentro de la documentación para solicitar el nuevo.

En consecuencia, la ciudadanía europea por sí sola no reemplaza la documentación de viaje vigente. Argentinos, uruguayos y chilenos con ciudadanía italiana deben revisar antes de viajar qué documento europeo tienen vigente y, si el pasaporte venció, iniciar el trámite correspondiente para evitar inconvenientes en el aeropuerto o en los controles fronterizos.