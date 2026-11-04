Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, presentará su candidatura para presidir el Eurogrupo (Fuente: EFE / Fernando Villar)

El vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, se hará cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de forma transitoria tras la dimisión de Óscar Puente. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.

La decisión llega después de que Puente anunciara este martes su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que provocó la muerte de 69 personas. Debido a la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre, Sánchez ha optado por no nombrar a un nuevo ministro y delegar temporalmente las competencias del departamento en su vicepresidente primero.

Carlos Cuerpo asumirá Transportes de forma transitoria hasta las elecciones

El presidente del Gobierno ha explicado que la decisión responde a la proximidad de los comicios del 29 de noviembre. Por este motivo, no se designará a un nuevo titular para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Óscar Puente dimitió tras un nuevo accidente ferroviario. Fuente: EFE J.J.Guillen

Sánchez ya ha informado de la decisión al rey y el nombramiento se hará efectivo mediante un real decreto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante la mañana de este miércoles.

De esta manera, Cuerpo compaginará sus responsabilidades como vicepresidente primero con la gestión de las competencias del departamento que hasta ahora dirigía Óscar Puente.

Sánchez destaca la capacidad de gestión y la integridad de Carlos Cuerpo

Durante su declaración institucional, Sánchez ha defendido la elección de Cuerpo y ha destacado sus cualidades para asumir temporalmente la cartera de Transportes.

El presidente ha resaltado que el vicepresidente primero ha demostrado una enorme capacidad de gestión, integridad y un talante que, según ha señalado, necesitan tanto la política como España. “Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente”, ha añadido.

El presidente promete respuestas tras la crisis por el accidente ferroviario

Sánchez también se ha referido al contexto político y social que atraviesa España tras el accidente ferroviario y la dimisión de Puente. El jefe del Ejecutivo ha afirmado que se viven tiempos “de mucha polarización, de ruido y de una extraordinaria deshumanización”.

El Gobierno no nombrará a un nuevo ministro antes de las elecciones del 29 de noviembre. Fuente: EFE Manuel Bruque

Además, ha advertido de que algunos sectores buscan que la situación empeore porque, según sus palabras, “viven del enfrentamiento y del miedo”.

“Pero este Gobierno, como este país -ha apostillado- ha salido siempre más fuerte de cada crisis y esta vez lo vamos a volver a hacer dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social y sigan haciendo a España avanzar”.