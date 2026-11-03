El ministro de Transportes, Óscar Puente durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid.

El ministro de Transportes anunció su renuncia durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, después de recibir peticiones de dimisión tanto de la oposición como de varios socios del Gobierno. También confirmó que no encabezará la candidatura del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este martes 3 de noviembre su dimisión tras los graves accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que han provocado más de un centenar de víctimas mortales en menos de un año. La decisión se conoció durante su intervención ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Puente comunicó su renuncia en el último turno de palabra, después de una sesión marcada por las críticas a su gestión y las exigencias de responsabilidades políticas. El accidente de Urda, en Toledo, dejó 69 fallecidos y decenas de heridos, mientras que el siniestro de Adamuz ya había puesto bajo presión al Ministerio de Transportes.

La salida del ministro se produce en plena campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. Puente también anunció que no será cabeza de lista del PSOE por Valladolid, una decisión que modifica los planes electorales del partido en una provincia con la que mantiene una estrecha vinculación política.

¿Por qué dimitió Óscar Puente tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda?

La dimisión de Óscar Puente llegó después de una comparecencia parlamentaria en la que defendió su actuación al frente del Ministerio y explicó las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para reforzar la seguridad ferroviaria. Sin embargo, el titular de Transportes terminó por asumir la responsabilidad política derivada de las dos tragedias.

“Un ministro no puede estar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, sostuvo Puente al anunciar su decisión, que vinculó con una cuestión de “dignidad política”.

Ex ministro de Transportes, Óscar Puente finaliza la rueda de prensa en Madrid Fuente: EFE J.J.Guillen

Durante el debate, el ministro había defendido que la responsabilidad política debe evaluarse a partir de las actuaciones concretas, las posibles omisiones y la respuesta institucional ante una tragedia. También rechazó que la exigencia de dimisiones se aplicara de forma diferente según el partido que ocupara el Gobierno.

En ese contexto, cuestionó la actitud del Partido Popular y recordó el accidente ferroviario de Angrois de 2013, que dejó 80 fallecidos. “Cuando gobierna el PP y hay un accidente ferroviario la culpa es del maquinista, si gobierna el PSOE la culpa es del ministro”, reprochó.

La renuncia se conoció después de que el Gobierno aprobara nuevas medidas destinadas a evitar otro accidente como el de Urda. Las investigaciones sobre las causas del siniestro continúan, por lo que la asunción de responsabilidad política no supone una atribución de responsabilidad penal ni determina las causas técnicas del accidente.

¿Qué partidos exigieron la dimisión de Óscar Puente y cómo reaccionaron los socios del Gobierno?

La comparecencia estuvo marcada por las críticas del PP y Vox, que responsabilizaron políticamente al ministro por la situación de la red ferroviaria española y cuestionaron su respuesta ante las víctimas.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EFE/ Kiko Huesca

La portavoz del PP, Ester Muñoz, acusó a Puente de no haber asumido las consecuencias de su gestión. “¡Qué bien se le da explicar por qué la gente muere y qué mal se le da evitar que la gente se muera!”, afirmó durante su intervención. También criticó la filtración de los audios de la conversación entre el maquinista del AVE accidentado en Urda y el centro de control de Atocha.

Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán, aseguró que el sistema ferroviario se había convertido en una “ruleta rusa” y reclamó responsabilidades más allá de una eventual dimisión. Tras su intervención, los representantes de Vox abandonaron la sesión.

Las exigencias también llegaron desde los partidos que sostienen parlamentariamente al Ejecutivo. Verónica Barbero, de Sumar, pidió la dimisión del ministro por responsabilidad política, aunque aclaró que no lo consideraba culpable del accidente. “Demuéstrele al PP que no es el señor Feijóo de Angrois”, expresó.

Desde Izquierda Unida, Toni Valero cuestionó que un fallo humano pudiera desencadenar una tragedia de semejante magnitud. “Si un sistema necesita que nadie se equivoque para ser seguro, no es seguro”, advirtió. En la misma línea, Gabriel Rufián, de ERC, reclamó que la izquierda aplicara los mismos criterios de responsabilidad política que exigiría a un Gobierno del PP.

El PNV también solicitó la renuncia. Su portavoz, Mikel Legarda, sostuvo que los accidentes de Adamuz y Urda provocaron un “trauma nacional” y reclamó recuperar la confianza ciudadana en el ferrocarril. “Dar explicaciones no es suficiente. Le toca dimitir como manifestación de la responsabilidad política, que no nace de la culpa”, afirmó.

En cambio, EH Bildu evitó reclamar la salida del ministro. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, rechazó que se atribuyeran responsabilidades de forma anticipada y advirtió que tampoco debía señalarse a los trabajadores ferroviarios antes de conocer las conclusiones de las investigaciones.

Junts, por su parte, denunció años de desinversión y problemas estructurales en el mantenimiento de la red. Su portavoz, Míriam Nogueras, atribuyó la situación a las políticas ferroviarias desarrolladas por sucesivos gobiernos del PP y del PSOE.

La dimisión de Puente abre ahora una nueva etapa en el Ministerio de Transportes, que deberá afrontar las investigaciones sobre los accidentes, la aplicación de las medidas de seguridad anunciadas y la recuperación de la confianza en el sistema ferroviario español.