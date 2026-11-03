El PP denuncia una ventaja del Gobierno para el 29N y exige a la Junta Electoral acceso a los datos de Correos.

El Partido Popular (PP) ha presentado este martes 3 de noviembre una petición ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir igualdad de acceso a la información sobre el voto por correo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación considera que el Gobierno dispone de una ventaja informativa respecto del resto de las candidaturas.

La solicitud se centra en los datos que Correos facilita diariamente al Ministerio del Interior sobre la evolución del voto postal. Según el PP, esta información resulta especialmente relevante durante el proceso electoral y debería estar disponible para todos los partidos en las mismas condiciones.

Los populares han aclarado que no cuestionan que Interior reciba estos informes, sino su acceso exclusivo. En un comunicado, acusaron al Ejecutivo de presentarse a las elecciones “dopado” por disponer, según su interpretación, de información privilegiada procedente de Correos y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

¿Qué información de Correos exige el PP a la Junta Electoral Central?

La petición presentada ante la JEC busca que todas las formaciones políticas que participan en las elecciones del 29N puedan consultar los informes diarios que Correos remite al Ministerio del Interior. Según el PP, la informacion esta reservada en el departamento gubernamental en una orden aprobada en diciembre de 2025.

La Junta Electoral desestima el pedido del PSOE y los populares están un paso más cerca de gobernar. EFE.

En concreto, los populares solicitan acceso a los siguientes datos:

La evolución diaria de las solicitudes de voto por correo.

La entrega de la documentación electoral a los votantes.

Los votos enviados a las mesas electorales.

Las comparaciones estadísticas con anteriores procesos electorales.

El partido sostiene que disponer de estos datos permite conocer la evolución del voto postal durante la campaña. Por ese motivo, considera que su acceso exclusivo por parte del Ejecutivo constituye una desigualdad entre las candidaturas.

El PP defiende que ninguna formación debería contar con más información electoral que sus competidores y reclama que la Junta Electoral Central garantice condiciones equivalentes de acceso. Por el momento, la petición constituye una reclamación del partido y no una resolución del organismo electoral.

¿Por qué el PP acusa al Gobierno de buscar una ventaja electoral antes del 29N?

La controversia sobre los datos de Correos forma parte de las críticas del Partido Popular a la actuación del Gobierno durante el proceso electoral. La formación sostiene que el Ejecutivo dispone de información procedente de organismos públicos que no estaría al alcance del resto de los partidos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente durante una rueda de prensa celebrada en Madrid. Fuente: EFE J.J.Guillen

En su comunicado, los populares también cuestionaron una orden ministerial vinculada, según su denuncia, a la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. El PP calificó esa disposición de “orden ministerial ilegal” y afirmó que pretendía “incrementar el censo con electores a los que no les corresponde la nacionalidad” .

Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones políticas del PP y no acreditan por sí mismas la existencia de irregularidades en el censo electoral ni un uso indebido de los datos de Correos.

La intervención de la Junta Electoral Central será determinante para establecer si corresponde ampliar el acceso a estos informes durante la campaña. A menos de un mes de las elecciones generales, el PP busca que el organismo se pronuncie sobre las condiciones de igualdad informativa entre las candidaturas.