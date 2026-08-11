La exploración espacial ha proporcionado una imagen memorable. A bordo de la nave Orion, un equipo de astronautas de la NASA realizó el primer sobrevuelo del lado oculto de la Luna en un lapso de 53 años. Entre ellos, una mujer expresó unas palabras que han resonado más allá del ámbito científico.

El 6 de abril de 2026, la misión Artemis II atravesó la cara oculta del satélite natural, marcando el inicio de una nueva etapa en el programa espacial estadounidense. La astronauta Christina Koch, especialista de la misión, fue la voz que el mundo tuvo el privilegio de escuchar al restablecerse el contacto con la Tierra.

Su mensaje hizo alusión a la historia, a la superación y a la razón por la cual la Luna continúa siendo algo más que un cuerpo celeste.

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Quién es la astronauta de Artemis II

Koch fue la primera mujer en formar parte de una misión de esta índole y sus declaraciones, emitidas por la NASA, establecieron un nexo entre el legado de las misiones Apolo y los nuevos retos tecnológicos y humanos.

La astronauta ha relacionado su interés por el espacio con una narrativa familiar. Según comentó, su padre, en su infancia, contempló la Luna junto a su madre, quien le aseguró que la humanidad jamás alcanzaría ese destino. Siete décadas más tarde, Koch asumió el papel principal en un acontecimiento que alteró las expectativas de numerosas generaciones.

Su perfil integra una formación científica robusta junto con vivencias extremas: expediciones en la Antártida, estancias de investigación en Ghana y múltiples caminatas espaciales. “Enfrentar lo que me intimida es una forma de avanzar”, aseguró la tripulante.

Christina Koch, astronauta de Artemis: “La Luna es la encarnación de algo presente en el corazón de cada uno de nosotros”. Fuente: Handout NASA

Declaraciones de Christina Koch sobre la Luna

La representación de la Luna como un destino tangible y no como un mero símbolo distante, constituyó el núcleo de su mensaje. Koch indicó que, al contemplar el satélite desde la nave, la Luna dejó de ser “un póster en el cielo” para transformarse en un lugar específico y viable.

Sus afirmaciones acerca del significado de dicho astro han sido ampliamente divulgadas. La astronauta destacó que la Luna simboliza la historia, puesto que es un observador silencioso que toda la humanidad ha observado desde la Tierra.

El mensaje incluyó, además, una reflexión sobre el valor de la Tierra. “Todo lo que necesitamos, la Tierra nos lo da y eso en sí mismo es un milagro”, manifestó Koch, en un contraste que solo adquiere relevancia tras contemplar la desolación lunar desde el espacio.

Artemis II: clave para el futuro de la exploración espacial

La misión no incluyó aterrizajes, sin embargo, proporcionó a los astronautas la oportunidad de registrar la superficie lunar mediante imágenes, bocetos y descripciones de audio. Además, se ofreció la posibilidad de observar fenómenos como el Earthset y un eclipse solar total desde el espacio.

Durante el sobrevuelo de la cara oculta, la nave Orion perdió la comunicación por radio y láser con la Tierra durante un lapso cercano a 40 minutos, un intervalo que la NASA catalogó como una prueba clave para los sistemas de la nave y para la tripulación.

El sobrevuelo se presenta como precursor de metas más ambiciosas. De acuerdo con la NASA, el retorno del ser humano a la superficie lunar y la eventual llegada a Marte constituyen parte del horizonte que Artemis II ha contribuido a establecer.