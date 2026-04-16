El modelo de consumo de los smartphones está bajo revisión en Europa. Durante años, los dispositivos han sido diseñados para renovarse en ciclos cortos, con baterías selladas y soporte limitado. Ese esquema empieza a cambiar por decisión regulatoria. La Unión Europea impondrá a partir de 2027 una nueva normativa que obligará a todos los móviles vendidos en España a cumplir requisitos técnicos orientados a prolongar su vida útil. La medida forma parte del reglamento de diseño ecológico y afecta directamente a fabricantes, distribuidores y usuarios. La nueva regulación introduce exigencias concretas sobre el diseño de los smartphones. A partir de su entrada en vigor, los fabricantes deberán garantizar que los dispositivos sean más duraderos, resistentes y fáciles de reparar. Uno de los cambios más relevantes es la obligación de incorporar baterías reemplazables o, al menos, diseñadas para poder sustituirse sin herramientas complejas. Esto supone un giro frente a la tendencia actual de dispositivos sellados. Además, los equipos deberán cumplir estándares mínimos de resistencia frente a caídas, polvo y agua, lo que eleva el nivel base de calidad para todos los móviles vendidos en España. Estas medidas forman parte del marco de ecodiseño impulsado por la Comisión Europea, que busca reducir residuos electrónicos y fomentar productos más sostenibles, según se detalla en su estrategia oficial de economía circular. La normativa no se limita al hardware. También introduce obligaciones claras sobre el software. Los fabricantes deberán garantizar actualizaciones de sistema y seguridad durante varios años, lo que permitirá que los dispositivos sigan siendo funcionales mucho más tiempo. Esta combinación de requisitos técnicos y soporte prolongado apunta directamente a combatir la obsolescencia prematura. En paralelo, la normativa obliga a facilitar la reparación de móviles, garantizando el acceso a piezas de repuesto y manuales técnicos durante un periodo determinado. Este enfoque se vincula con el llamado derecho a reparar, promovido por el Parlamento Europeo, que busca que los consumidores puedan arreglar sus dispositivos sin depender exclusivamente del fabricante. El impacto de esta regulación será inmediato en toda la cadena del mercado. Para los fabricantes, implica rediseñar productos, adaptar procesos y asumir nuevos estándares técnicos obligatorios dentro de la Unión Europea. Para los usuarios, el cambio es más visible. Los smartphones dejarán de ser dispositivos pensados para reemplazarse en pocos años y pasarán a diseñarse con una lógica de mayor duración. La posibilidad de cambiar la batería, recibir actualizaciones durante más tiempo y acceder a reparaciones más sencillas modifica la relación con el dispositivo. Este nuevo escenario redefine el mercado. La normativa europea establece un mínimo común que todas las marcas deberán cumplir, independientemente de su gama o posicionamiento. La vida útil del móvil deja de ser una variable secundaria y se convierte en un elemento central dentro del ecosistema tecnológico europeo.