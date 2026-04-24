Durante más de veinte años, un pequeño conector rectangular fue el rey indiscutido de los salones y las oficinas de todo el mundo. Quienes han montado un sistema audiovisual en casa o han conectado un ordenador a una pantalla conocen bien el ritual: buscar el cable HDMI, encontrar el ángulo correcto, introducirlo con cuidado. Ese rito está a punto de desaparecer. Las nuevas tecnologías inalámbricas han alcanzado un nivel de madurez suficiente como para reemplazar al HDMI en la mayoría de los escenarios cotidianos. Se trata de la posibilidad de transmitir en calidad 4K, sin un solo cable de señal y a distancias que superan los 40 metros. Los fabricantes de televisores inteligentes llevan años integrando de forma nativa soluciones de conexión inalámbrica en sus modelos de gama media y alta. Lo que antes requería un adaptador externo hoy viene incorporado de fábrica, y la experiencia del usuario se ha simplificado y ahora en muchos dispositivos basta con unos pocos toques en la pantalla para proyectar contenido. Las alternativas que han puesto en jaque al cable HDMI se apoyan en distintos protocolos, cada uno con sus particularidades. es uno de los más extendidos: permite conectar dos dispositivos entre sí sin necesidad de un router intermediario, estableciendo una red directa entre la fuente de contenido y la pantalla. Es habitual en televisores inteligentes de última generación y en determinados equipos móviles, y su principal ventaja es la ausencia de pasos intermedios. funciona como un HDMI inalámbrico al duplicar la pantalla de un dispositivo en el televisor, transmitiendo la señal sin cables físicos. Es compatible con la mayoría de los sistemas Android y con Windows. Por su parte, Chromecast de Google, uno de los dispositivos de streaming más populares del mercado, recibe señales de vídeo y audio enviadas desde aplicaciones móviles o desde el navegador Chrome, con soporte completo para contenido en 4K. El argumento más obvio a favor de estas tecnologías es el orden. Al eliminar los cables de señal, la instalación se simplifica y la estética del espacio mejora notablemente, sin conexiones visibles cruzando el salón ni el escritorio. Pero las ventajas van más allá de lo estético. La flexibilidad de uso es otro punto fuerte: quien tiene una de estas soluciones puede cambiar la fuente de contenido sin desconectar nada. Algunos sistemas alcanzan distancias superiores a los 30 metros, lo que los convierte en una opción competitiva para entornos grandes como salas de reuniones, aulas o viviendas. En cuanto a calidad, las soluciones más avanzadas ofrecen transmisión en 4K con sonido de alta definición, un nivel equiparable al del cable físico en condiciones óptimas de uso. Pese al avance imparable de lo inalámbrico, el cable HDMI mantiene ventajas decisivas en determinados contextos. El más relevante es el de los videojuegos: la latencia que introducen los sistemas inalámbricos, aunque pequeña, resulta perceptible en partidas que exigen respuesta inmediata. Por esa razón, las consolas de última generación siguen dependiendo del cable para garantizar la experiencia más fluida posible. Ocurre algo similar con las transmisiones profesionales en vivo y con los sistemas de cine en casa de alta gama, donde cualquier degradación de la señal resulta inaceptable.