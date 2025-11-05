El Corte Inglés se ha adelantado al Black Friday con una de las ofertas más destacadas del mes en España. Desde el 3 hasta el 9 de noviembre, los clientes podrán acceder a importantes rebajas en electrodomésticos, tecnología y productos para el hogar.

Entre las promociones más atractivas se encuentra el robot aspirador y friegasuelos Roomba 105 Combo, disponible con un 46% de descuento sobre su precio original.

Miles de españoles ya comienzan a prepararse para el evento de descuentos más esperado del año, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre.

En ese sentido, el “Black Friday” se ha consolidado como una oportunidad ideal para adelantar compras navideñas o renovar productos del hogar con precios especiales, y esta promoción de El Corte Inglés promete ser una de las más buscadas del mercado.

El Corte Inglés

¿Cómo funciona el Roomba 105 Combo?

El Roomba 105 Combo es un robot aspirador y friegasuelos diseñado para ofrecer una limpieza integral en todo tipo de superficies.

Gracias a su tecnología de mapeado inteligente LiDAR y su sistema SmartScrub, el dispositivo puede aspirar y fregar al mismo tiempo, adaptándose a diferentes tipos de suelos, alfombras o tarimas.

Además, cuenta con navegación ClearView, que le permite evitar obstáculos y planificar rutas eficientes para una limpieza completa y precisa.

Características principales del producto

Funciones

Sistema de limpieza en 4 fases , con cuatro niveles de potencia de succión.

Tres modos de limpieza : aspirado, fregado y aspirado + fregado.

Detección automática de moquetas para evitar el fregado en zonas no deseadas.

Smart mapping con tecnología LiDAR para crear mapas inteligentes del hogar.

Autonomía de 120 minutos y tiempo de recarga de 120 minutos.

Datos técnicos

Capacidad del depósito: 400 ml.

Peso: 2,84 kg.

Potencia: 7000 Pa.

Compatible con app móvil , que permite programar y personalizar la limpieza.

Filtro antialérgico y garantía de 3 años.

¿Cómo comprar el robot aspirador?

Durante la promoción del Black Friday anticipado de El Corte Inglés, el Roomba 105 Combo se ofrece con un 46% de descuento, pasando de su precio habitual de 299 euros a 159. Esta oferta estará disponible solo por tiempo limitado, hasta el 9 de noviembre, o hasta agotar el stock.

El robot aspirador puede adquirirse a través de la web oficial de El Corte Inglés o en cualquiera de sus tiendas físicas en toda España. Por su parte, la cadena ofrece envío gratuito al día siguiente y recogida gratuita en tienda, Supercor, Correos o puntos Celeritas.

Además, los clientes disponen de 15 días para realizar devoluciones, siempre que el producto conserve su embalaje y accesorios originales en perfecto estado.