La definición de qué es un planeta parecía una cuestión cerrada desde hace casi dos décadas. Sin embargo, la NASA ha reactivado un debate que podría modificar la forma en que entendemos el Sistema Solar. La discusión gira en torno a un viejo conocido: Plutón. El impulso llega desde lo más alto de la agencia espacial estadounidense. Su actual administrador, Jared Isaacman, ha dejado clara su postura y anticipa un movimiento institucional para reabrir el debate científico. La iniciativa no solo apunta a Plutón, sino que podría tener implicaciones más amplias sobre cómo se clasifican los cuerpos celestes. La posición de la NASA no deja lugar a dudas. Isaacman afirmó ante un comité del Senado de los Estados Unidos que “estoy totalmente a favor de que Plutón vuelva a ser considerado un planeta”. La declaración marca un punto de inflexión en un tema que parecía resuelto desde 2006. El directivo fue más allá y confirmó que la agencia está trabajando activamente en esta línea. Según explicó, se encuentran “elaborando algunos documentos en este momento” para defender esta postura e “impulsar este debate dentro de la comunidad científica”. La intención es clara: abrir una discusión formal que podría llevar a revisar los criterios actuales. Este planteamiento coincide con una corriente dentro de la astronomía que cuestiona la definición vigente de planeta. Algunos investigadores consideran que los criterios establecidos por la Unión Astronómica Internacional son demasiado restrictivos y no reflejan la complejidad del Sistema Solar. f Plutón fue considerado el noveno planeta desde su descubrimiento en 1930 por el astrónomo Clyde Tombaugh. Durante décadas ocupó ese lugar en los libros de texto, hasta que en 2006 la Unión Astronómica Internacional redefinió el concepto de planeta. La decisión se basó en tres criterios: orbitar alrededor del Sol, tener forma esférica y haber despejado su órbita de otros objetos. Plutón cumple los dos primeros, pero no el tercero. Por eso fue reclasificado como planeta enano, junto a otros cuerpos del cinturón de Kuiper. Esta decisión generó una fuerte controversia dentro de la comunidad científica y educativa. Muchos astrónomos sostienen que el criterio de limpiar la órbita es discutible, especialmente en regiones del Sistema Solar donde abundan objetos similares. El debate no es solo semántico. Cambiar la definición de planeta podría ampliar el número de cuerpos considerados como tales, lo que alteraría la forma en que se enseña y se investiga la astronomía. La posible reclasificación de Plutón no es un hecho inmediato, pero sí un movimiento con peso institucional. La NASA, como una de las agencias más influyentes del mundo, tiene capacidad para impulsar cambios en la discusión científica global. Plutón presenta características que alimentan el debate. Tiene unos 2250 kilómetros de diámetro y se encuentra a unos 5800 millones de kilómetros del Sol. Además, cuenta con una geología compleja, como reveló la misión New Horizons en 2015, que mostró una superficie activa y diversa. La discusión también se enmarca en un contexto más amplio. El descubrimiento de nuevos objetos en el cinturón de Kuiper y más allá ha obligado a replantear cómo se clasifican los cuerpos celestes. La línea entre planeta, planeta enano y otros objetos es cada vez más difusa. La iniciativa de la NASA también puede influir en próximas investigaciones sobre el cinturón de Kuiper, una región donde se concentran cuerpos helados que ayudan a reconstruir la historia temprana del Sistema Solar. Si el debate avanza, la clasificación de Plutón volverá a cruzarse con preguntas científicas más amplias sobre la formación de planetas, la dinámica orbital y los límites de las categorías usadas por la astronomía moderna.