La hierba medicinal con vitamina A, magnesio y potasio que ayuda a aliviar todos los dolores.

Los expertos en nutrición recomiendan mantener una dieta saludable y variada para incorporar todas las vitaminas, minerales y nutrientes esenciales para el organismo.

Entre las frutas, vegetales y verduras que más beneficios aportan para mantener el cuerpo y la mente en óptimas condiciones se encuentra el epazote, una potente hierba medicinal que ayuda a prevenir y tratar diversas dolencias.

¿Qué es el epazote y qué propiedades tiene?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno mexicano explicaron que el epazote (Dysphania ambrosioides) es una de las plantas de México más apreciadas, por su sabor y sus propiedades medicinales. “Sus usos y propiedades eran conocidos por los aztecas y mayas", señalaron.

Esta hierba aromática cada 100 gramos aporta grandes cantidades de potasio, magnesio, calcio, fósforo, vitamina A y C, ácido fólico, sodio, fibra e hidratos de carbono, detalló el portal nutricional Botanical.

El epazote una hierba milenaria conocida por sus propiedades medicinales (Fuente: Shuttertock)

¿Qué beneficios medicinales tiene el epazote?

Entre sus propiedades medicinales se encuentran el alivio del dolor menstrual (cólico), el dolor de estómago y el dolor intestinal. También elimina parásitos, alivia el nerviosismo excesivo, calma las vías respiratorias y aumenta la producción de leche materna, señaló el informe citado.

Sin embargo, la secretaría mexicana resaltó que, al utilizar epazote con fines medicinales, cabe señalar que contiene un aceite (ascaridol) que es altamente tóxico en grandes dosis, por lo que se recomienda moderar su consumo.

Por su aporte de magnesio, este vegetal también ayuda a disminuir el cansancio y a mantener el funcionamiento normal de los nervios y músculos, entre otros beneficios.

¿Cómo consumir el epazote?

Esta hierba se puede utilizar en guisos como frijoles de olla, sopas, mole, tartas, salteados de verduras y cualquier plato que se quiera condimentar, ya que contiene un sabor potente, con toques picantes y amargos.

Un dato a tener en cuenta es que, si se quiere incluir en ensaladas o consumir en grandes cantidades, se deberá hervir la hoja y tirar el caldo, ya que contiene oxalatos que pueden causar piedras en los riñones por su ingesta excesiva, alertó el sitio Botanical.