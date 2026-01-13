La DGT presenta un estudio que confirma a que edad se debe dejar de conducir y cuáles son las señales para hacerlo.

" Dejar de conducir es un proceso por el que todos vamos a pasar durante nuestra vida “, señala Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE. En un estudio recogido por la DGT en su sitio web y publicado por la compañía de seguros, MAPFRE responde a la pregunta que muchos conductores de más de 65 se han planteado en algún momento de sus vidas: ¿A qué edad se debe dejar de conducir y cuáles son las señales para hacerlo?

Para ello, se ha analizado la seguridad de este grupo de conductores, la influencia de los distintos tipos de deterioro cognitivo asociados a la edad en la conducción y los motivos que influyen en la decisión de dejar de conducir.

La Fundación MAPFRE ha llevado a cabo un estudio que examina la seguridad de los conductores que superan los 65 años. A continuación, se ofrecen más detalles.

La DGT aclara: ¿cuándo deberías dejar de conducir?

Conducción y edad

“A pesar de que sabemos que con la edad nuestras condiciones físicas y cognitivas cambian, y en algunos casos pueden comprometer la capacidad para conducir de una forma segura, en estos momentos en España no existe un límite de edad para dejar de conducir “, indica el informe de MAPFRE.

Y es que “la relación entre la edad y el cese de la conducción no está clara según los estudios realizados, aunque entre la población mayor de 65 años, sí que se ha visto una mayor prevalencia de cese de las mujeres frente a los hombres, independientemente del estado cognitivo “.

" Los conductores mayores no son peligrosos por el hecho de ser mayores . Y de hecho las personas mayores sanas son más precavidas, toman decisiones menos arriesgadas y más seguras. La experiencia es un factor de protección", asegura Monclús.

A los 75, la mitad lo deja involuntariamente

El estudio también aporta datos de entrevistascon casi 50 personasmayores que han dejado la conducción a una edad media de 75 años.

Cerca de la mitad de ellos (45%) afirma haberlo dejado de manera involuntaria. En estos casos de cese forzado, el 41% lo vive de forma negativa, el 27% no cree que deba dejarlo, el 18% siente que no tiene el control de la decisión y al 14% le produce vergüenza y sensación de inutilidad.

Entre las consecuencias más comunes de dejar de conducir, el 44% de los mayores encuestados siente una pérdida de independencia, mientras que el 45% considera que ha abandonado alguna de sus actividades habituales.

Cese de conducción

Desde MAPFRE, afirman que la decisión de dejar de conducir definitivamente en ocasiones es voluntaria y en otras es sugerida o forzada por las personas del entorno, sobre todo con el fin de garantizar la seguridad de todos, tanto del propio conductor como los viandantes u otros conductores. Estudios revelan que la media de edad del cese de conducción se sitúa entre los 72 y 77,6 años de edad.

Los especialistas aseguran que actualmente más personas de más de 65 años siguen al volante: “ En los últimos 10 años hay un 5% más de hombres. En el caso de las mujeres, su número se ha duplicado” , apunta Isabel Sala, investigadora del Servicio de Neurología y de la Unidad de Memoria del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona.

Además, insisten en la necesidad de prestar atención a los síntomas del deterioro cognitivo, como problemas de memoria, orientación, lenguaje o de atención que, durante la conducción, provocan problemas de atención, confusión en el uso de los pedales, dificultad para mantenerse en el carril o para valorar ciertas situaciones, entre otros.

“Llega un momento en que hay que dejarlo. A partir de los 75 años, la prevalencia del deterioro cognitivo se duplica cada 5 años. Una de cada cinco personas de entre 80 y 85 años tiene algún grado de deterioro de este tipo”, explica. Y subraya: “El 30% de los pacientes con demencia siguen conduciendo un año después de recomendarles que lo dejen”.