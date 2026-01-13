Una medida del Gobierno podría afectar a millones de conductores en España. Esto es lo que se debe saber antes de usar el coche.

Conducir sin tener al día la ITV será aún más arriesgado a partir de ahora. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que reforzará el control para detectar de forma individualizada qué vehículos circulan sin la inspección técnica obligatoria. El foco se pondrá en todos aquellos coches que, pese a tener cita previa, siguen circulando con la ITV caducada.

El objetivo es claro: mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos provocados por vehículos defectuosos o mal mantenidos. El Gobierno utilizará medios electrónicos, cámaras y registros cruzados para confirmar si cada automóvil cumple con los requisitos mínimos de inspección y legalidad.

Qué ocurre si se circula con la ITV vencida

Las autoridades advierten que tener una cita no exime de responsabilidad si el vehículo ya ha superado la fecha límite de inspección. Según la normativa, circular con la ITV caducada puede suponer una multa de 200 euros. Esta sanción se eleva a 500 euros si el vehículo ya ha sido rechazado en una inspección anterior.

Además, si un coche es detectado sin la inspección en regla, los agentes de tráfico pueden inmovilizarlo en el acto. Ni siquiera presentar el comprobante de una cita previa protegerá al conductor, ya que “la ITV tiene una fecha límite, no una prórroga”, según recuerda la propia DGT en su web oficial.

Multas y sanciones por ITV caducada

En 2022, último año recogido por el informe anual de la DGT, más de dos millones de vehículos circularon en 2022 sin haber pasado la ITV. Esto representa un problema estructural que la administración busca corregir con medidas más estrictas de control automatizado.

Las multas por circular sin ITV no conllevan la retirada de puntos, pero sí pueden acarrear problemas adicionales en caso de accidente. Por ejemplo, las aseguradoras pueden negarse a cubrir daños si se comprueba que el vehículo no estaba en condiciones legales para circular.

Las cámaras instaladas en carreteras y ciudades ya están capacitadas para leer matrículas y cotejar datos con el registro de la DGT, detectando infracciones en tiempo real. Esta tecnología permitirá que el control sea “vehículo por vehículo”, sin necesidad de detener al conductor.

Qué se puede hacer para evitar la sanción

Lo más importante es revisar la fecha exacta de caducidad que aparece en la tarjeta ITV o en el último informe recibido. En general, los coches nuevos deben pasar su primera inspección a los cuatro años; luego, cada dos años hasta cumplir diez, y a partir de ahí, una vez al año.

Si no es posible acudir a tiempo a la cita, la recomendación oficial es no circular hasta haber completado la inspección. Existen empresas que recogen el vehículo en el domicilio y lo llevan al centro ITV, lo cual puede ser útil en casos excepcionales.

Revisar la fecha en la pegatina de la ITV es esencial para no circular fuera de plazo.

Es importante tener en cuenta que una ITV desfavorable también impide circular hasta que se resuelvan los defectos detectados. En estos casos, el plazo para subsanar las averías es de dos meses, tiempo durante el cual solo puedes mover el coche para ir al taller o volver al centro ITV.