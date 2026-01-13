En esta noticia
La Benimar Tessoro 463 se ha consolidado como una de las furgonetas camper más exitosas del segmento gracias a su equilibrio entre potencia, confort y diseño funcional.
Disponible en España con un precio base de 62.990 euros, este modelo de la gama Tessoro ofrece una experiencia de viaje completa, ideal para familias que buscan autonomía y comodidad sobre ruedas.
Fabricada sobre chasis Ford Euro 6, la T463 combina tecnología de última generación, diseño premium y un interior versátil, adaptado para hasta cinco pasajeros.
Su equipamiento interior y exterior responde a los estándares más altos del mercado, haciendo de esta camper una de las más competitivas dentro del segmento de gama media-alta.
Un motor potente y eficiente
La Benimar Tessoro 463 está equipada con un motor Ford de 2,0 litros y 165 CV, con cambio automático y chasis Heavy de 4100 kg, lo que garantiza una conducción estable y segura incluso en terrenos exigentes. Además, cuenta con un conjunto de asistencias electrónicas que refuerzan la seguridad y el confort en ruta, entre ellas:
- Asistente de mantenimiento en carril y alerta anticolisión.
- Reconocimiento de señales de velocidad y asistente de velocidad inteligente.
- Asistencia frontal de aparcamiento y sistema Start&Stop.
- Freno de mano eléctrico, ABS + ESP y control de presión de neumáticos.
- Climatizador automático y control de crucero con limitador.
Equipamiento y diseño interior
El interior de la Tessoro 463 combina funcionalidad y estilo, destacando por su ambiente Premium MANILA y su nueva decoración PAMPLONA + WARM GREY, que crea un entorno luminoso y acogedor. Sus principales características incluyen:
- 5 plazas en circulación y cama de techo eléctrica de dos plazas (máx. 230 kg).
- Camas gemelas transformables en una gran cama doble (170×210 cm).
- Cocina en L con fregadero, dos fuegos, horno opcional y frigorífico de 150 L.
- Cuarto de aseo con ducha independiente y espejo retroiluminado.
- Gran garaje con dos portones y acceso interior.
- Iluminación LED ambiental, cojines desenfundables y cajones de cierre suave.
- Puerta de separación dormitorio/salón y mesa extensible.
Tecnología y confort a bordo
La camper integra una amplia gama de soluciones tecnológicas que optimizan tanto la conducción como la experiencia de viaje:
- Sistema multimedia DAB con pantalla de 12 y cámara de marcha atrás.
- Mandos de radio en el volante y soporte para tablet.
- Cargador de batería de 22 A con opción litio y tomas USB en dormitorio.
- Calefacción y calentador de agua Truma a gasoil (4000 W) con kit de altitud.
- Encendido automático de luces, sensor de lluvia y faros antiniebla delanteros.
- Retrovisores eléctricos y calefactados, además de elevalunas eléctricos.