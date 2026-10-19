El profesorado de la Comunidad de Madrid atraviesa una huelga indefinida.

El profesorado de la Comunidad de Madrid atraviesa una huelga indefinida para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, una reducción de las horas lectivas y menos alumnos por aula. En medio del conflicto, las retribuciones de los docentes vuelven al centro del debate.

Los salarios varían según el nivel educativo, el cuerpo funcionarial y la antigüedad. Las tablas oficiales de la Comunidad de Madrid para 2026 establecen el sueldo base y los complementos de los maestros de Infantil y Primaria y de los profesores de Secundaria, a los que pueden sumarse los importes por trienios y sexenios.

Los maestros de Infantil y Primaria pertenecen al grupo A2, mientras que los profesores de Secundaria forman parte del grupo A1. La Comunidad de Madrid establece las cuantías correspondientes a cada categoría y los complementos aplicables, a los que pueden sumarse los importes por trienios y sexenios.

¿Cuál es el sueldo base de los maestros de Infantil y Primaria en Madrid en 2026?

Según las tablas retributivas oficiales de la Comunidad de Madrid para 2026, los maestros de Educación Infantil y Primaria tienen un sueldo base de 1199,52 euros brutos mensuales. A esta cantidad se añaden 592,11 euros por el complemento de destino y 781,84 euros por el complemento específico general. En conjunto, estos tres conceptos suman 2573,47 euros brutos al mes, sin incluir otros conceptos retributivos.

Los maestros de Infantil y Primaria pertenecen al grupo A Shutterstock

La nómina final depende de las circunstancias de cada docente y de los complementos que tenga reconocidos. También deben tenerse en cuenta las pagas extraordinarias, cuyas cuantías no coinciden necesariamente con las de una mensualidad ordinaria.

¿Cuánto cobra un profesor de Secundaria y qué complementos recibe?

Los profesores de Educación Secundaria, encuadrados en el grupo A1, tienen un sueldo base de 1387,24 euros brutos mensuales en 2026. Según las tablas oficiales autonómicas, perciben además 729,14 euros por el complemento de destino y 798,41 euros por el complemento específico general. La suma de estos conceptos alcanza los 2914,79 euros brutos mensuales, antes de añadir otros complementos que puedan corresponder.

La Comunidad de Madrid establece las cuantías correspondientes a cada categoría y los complementos aplicables Shutterstock

La antigüedad también influye en las retribuciones. Los trienios reconocen cada tres años de servicio y añaden 53,39 euros mensuales al sueldo de los funcionarios del grupo A1 y 43,54 euros al de los del grupo A2. Por su parte, los sexenios retribuyen determinados periodos de experiencia y formación permanente acreditada, con importes que aumentan según los tramos reconocidos. Los docentes que acumulan más años de servicio pueden sumar así cantidades adicionales a su nómina.