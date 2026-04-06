A pocos días de la llegada de mayo y el buen clima, es el momento ideal de hacer una escapada por España. En Galicia hay un secreto muy bien guardado que vale la pena conocer. Se trata de una tranquila aldea del siglo XIX que se conecta con campos de viñedos y la Ribeira Sacra: Casa das Xacias. El alojamiento rural está ubicado en un terreno privado de 2500m² y cuenta con piscina, árboles frutales y un huerto con productos de temporada. Casa das Xacias es una casa con seis habitaciones y muchos espacios donde disfrutar y relajarse. Según su sitio oficial, cada huésped dispone de un juego de toallas de algodón orgánico y ropa de cama compuesta por sabanas de algodón y fundas nórdicas. El lugar está completamente equipado con utensilios para cocinar, un sitio para hacer barbacoas, un espacio para juegos de mesa y varias tumbonas para disfrutar de la piscina. Además, esta aldea te da la posibilidad de despertarte cada mañana con el canto de los pájaros, y de hacer caminatas por sus alrededores para disfrutar de la naturaleza. Casa das Xacias forma parte, junto con otros alojamientos, bodegas o restaurantes, de la Ruta del Vino de Ribeira Sacra. Por ese motivo, la aldea es un punto de partida ideal para visitar bodegas. Además, los restaurantes y pulperías tradicionales de la zona de Galicia son ideales para combinar buenos vinos con excelente gastronomía. Ribeira Sacra posee también un gran patrimonio natural y paisajístico. Cuenta con numerosos sitios para disfrutar de la naturaleza, como el Monte Faro y el río Miño. Según información de su sitio oficial (que conviene igualmente chequear antes de reservar), los precios para alojarse en esta aldea gallega varían según la época y el día de semana elegido. Temporada alta: junio, julio, agosto, septiembre, Semana Santa. Lunes a viernes: 400-500 euros por nocheSábados y domingos: 600 euros por noche Estancia mínima 2 días En agosto estancias mínimas de 6 días (entrada el lunes) Temporada media: puentes Lunes a viernes: 400 euros por nocheSábados y domingos: 500 euros por noche Estancia mínima: consultar Temporada baja: resto del año Lunes a viernes: 400 euros por nocheSábado, domingo: 400 euros por noche Estancia mínima 2 días Temporada especial: Navidades Precio: 600 euros por noche Estancia mínima 2 días Para conocer la tarifa real de la escapada o vacaciones planificadas, debes contactarte con el alojamiento enviando un correo a reservas@casadasxacias.com.