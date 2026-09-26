Almudena, camarera española en Suiza que llegó a cobrar más de 3000 euros en un mes pero acabó despedida: "Nos venden este país como el edén y no tiene por qué".

En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Ese es el caso de Almudena Barrán, una joven española que trabaja como camarera en Suiza y comparte en redes (@almuinswiss) su experiencia laboral. En uno de sus vídeos más virales, la joven desglosó al detalle cuánto ganó tras un mes de trabajo, con una advertencia inicial: “Quiero aclarar que no estoy trabajando a jornada completa, así que el salario no va a ser tan alto como si así lo fuera”.

Durante el pasado mes de diciembre, según contó, trabajó un total de 112 horas, con un salario base de 22,54 euros por hora. Sumando ese importe, la paga extra prorrateada, las vacaciones y los festivos, su salario bruto ascendió a unos 2818 francos, o lo que en ese momento equivalían a 3085 euros.

Los problemas de Almudena en su puesto como camarera en Suiza. Pixabay

Los problemas que acabaron en despido

Su experiencia, sin embargo, no ha sido idílica. En otro vídeo, Almudena contó que la despidieron al terminar su periodo de prueba de tres meses y lanzó una advertencia a quienes piensan en emigrar: “Cuando llegamos aquí, nos venden este país como el edén y no tiene por qué”.

Comparó la relación con aquel trabajo con “un novio tóxico”, porque cuanto más tiempo pasaba, más cosas había que no le “cuadraban”.

Esa situación, sumada a sus quejas por el poco tiempo de descanso, a un retraso de más de seis días en el cobro de su salario y a una discusión con su jefe, al que reprocha su “mala manía de gritar mucho”, fue lo que desgastó la relación laboral.

La situación del despido de la camarera española en Suiza

La cara amarga llegó con las condiciones de trabajo. Almudena asegura que, pese a la normativa suiza sobre los descansos, apenas disponía de quince minutos para comer y otros quince para descansar. “Cuando tú haces una jornada de tantas horas, de once horas, de diez horas, como mucho media hora no te llega para descansar, necesitas reposar. Eso no se hacía”, relató.

Al terminar los tres meses, los responsables le comunicaron que “no había superado el periodo de prueba”, aunque ella sostiene que ese no fue el verdadero motivo.

Pese a la mala experiencia, la joven asegura estar “tranquila” porque sus principios “se han mantenido firmes y no han dejado que me pisen”. Reconoce que lo ocurrido la afectó y explicó que fue el motivo de su ausencia de las redes durante un tiempo.