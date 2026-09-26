La Generalitat de Catalunya creará una “marca madre” para unificar Rodalies, FGC y todo el transporte público bajo una misma identidad.

La Generalitat de Catalunya quiere dotar a su sistema de transporte público de una imagen más cohesionada. Con ese objetivo, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sacado a licitación el concurso para diseñar una “marca madre” o “paraguas” que agrupe bajo una misma identidad a los buses interurbanos, tranvías, metros y trenes de las distintas empresas que operan en Catalunya.

El motivo, según el Govern, es acabar con la “elevada fragmentación” y la “falta de coherencia global” de una red a la que se han ido sumando numerosas denominaciones, sobre todo de autobús interurbano.

La nueva estructura busca un sistema “robusto, simplificado y fácilmente identificable” para la ciudadanía, según los documentos de la conselleria que dirige Sílvia Paneque.

Los planes de la Generalitat con Rodalies. Wikipedia

Qué pasará con la marca Rodalies

Documentos de contratación consultados por el medio Metropoliabierta apuntan a una sustitución progresiva de las marcas actuales, lo que ha levantado recelos entre usuarios que temen que Territori “diluya” la imagen de Rodalies para “tapar sus carencias”, después de años de quejas por las incidencias del servicio.

Sin embargo, la Generalitat lo ha desmentido con claridad. Fuentes del Departament han asegurado que no se eliminará ninguna marca y que la idea no es hacer desaparecer ni Rodalies ni Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), sino que la nueva identidad gráfica acompañe a los logos habituales de cada operadora. El cambio, subrayan, tampoco implica ninguna modificación en la gestión ni en el funcionamiento de las empresas.

Los servicios que se integrarían a la nueva "marca madre" impulsada por la Generalitat. EFE - Marta Pérez

Qué servicios se integraran en la nueva marca

La nueva identidad afectaría a la mayoría de la red autonómica: los servicios ferroviarios (Rodalies, FGC) y los de autobús, como Exprés.cat (interurbano de altas prestaciones), Clic.cat (transporte a demanda en zonas rurales) o connECT (conexiones con Francia). Quedarían fuera el metro de Barcelona y el Tram, gestionados por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

El secretario de Mobilitat, Manel Nadal, ha defendido que la voluntad está más centrada en los autobuses que en el tren. La idea es que el esfuerzo de adquirir 1000 nuevos vehículos híbridos y eléctricos no quede eclipsado por los logos de las empresas privadas que los operan. “Hay una marca que se llama ‘Transports Públics de Catalunya’ que ha ido desapareciendo en favor de los operadores privados”, ha argumentado en declaraciones recogidas por Elperiódico.com.

Un cambio ligado al traspaso de Rodalies

La decisión llega en pleno proceso de traspaso de Rodalies a la Generalitat, que debe culminar en 2027 tras el acuerdo entre ERC y el PSOE. La nueva empresa, Rodalies de Catalunya SME S.A., asumirá primero la gestión de la R1 y, de forma progresiva, la del resto de servicios e infraestructuras.

El diseño de la nueva marca responde a un informe elaborado en 2023, que recomendó “ordenar y unificar el ecosistema existente” ante la “falta de percepción clara” de los usuarios.

La empresa que gane el concurso, valorado en unos 250.000 euros, dispondrá de seis meses desde enero de 2027 para entregar el trabajo, aunque desde el Departament admiten que verlo aplicado en trenes y buses llevará años, sobre todo por la negociación pendiente con las operadoras privadas.