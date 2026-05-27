Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y además ofrecen trabajo inmediato. Foto: Ayuntamiento de Arenillas

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Un pequeño pueblo de la España vaciada lanzó una propuesta que recorre el mundo: vivienda completamente rehabilitada sin pagar alquiler, empleo fijo asegurado y transporte escolar gratuito para los hijos. La condición es una sola: instalarse para siempre.

Se trata de Arenillas, una localidad de apenas 40 habitantes en la provincia de Soria, Castilla y León, que busca atraer familias para frenar la despoblación. La iniciativa, lanzada por el ayuntamiento y la Asociación Cultural local, ya recibió 116 solicitudes en menos de una semana, según informó la agencia EFE.

Casa rehabilitada, empleo de albañil y bar social en un pueblo de 40 habitantes

La oferta de Arenillas, en España, es concreta y va mucho más allá de una casa gratis. La familia seleccionada accede a una vivienda municipal completamente equipada, sin gastos de alquiler, y a un empleo estable como albañil vinculado al mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles del pueblo.

A eso se suma la posibilidad de hacerse cargo del bar social del pueblo, un punto clave para la vida en comunidad. “El bar es lo que da vida a un municipio, lo que crea unión y comunidad”, explicó a EFE Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, una pieza central de este trabajo ofrecido.

Transporte escolar gratis y conexión a internet para teletrabajo

El plan está pensado especialmente para familias con hijos en edad escolar, que son las que el pueblo prioriza para asegurar el relevo generacional. Los chicos pueden ir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a 20 km del pueblo, con transporte escolar gratuito gestionado por la Junta de Castilla y León.

La propuesta también incluye conexión a internet mejorada, una ventaja pensada para quienes quieran combinar el empleo local con teletrabajo. El ayuntamiento ya rehabilitó siete viviendas en los últimos años como parte de su estrategia contra la despoblación.

Además de vivienda gratuita, prometen empleo asegurado, conexión a internet y apoyo para quienes quieran empezar una nueva vida lejos de las grandes ciudades. ChatGPT - creada con IA

Cómo se postula una familia: requisitos clave

El objetivo del pueblo es atraer residentes permanentes que se comprometan a largo plazo, no turistas temporales ni personas solas. La búsqueda apunta a familias jóvenes con niños, dispuestas a integrarse a la vida del pueblo y participar de las actividades comunitarias.

Los puntos centrales de la propuesta de Arenillas son:

Vivienda gratuita : casa municipal rehabilitada y equipada, sin costo de alquiler.

Empleo fijo : puesto estable como albañil para mantenimiento de edificios municipales.

Bar social : posibilidad de gestionar el bar del pueblo como ingreso complementario.

Transporte escolar gratis : hasta el colegio comarcal de Berlanga de Duero, a 20 km.

Internet mejorado: conexión apta para combinar el empleo local con teletrabajo.

Arenillas es uno de los pocos territorios de Soria que no pierde habitantes y, durante el verano, su censo se multiplica hasta llegar a las 300 personas, sobre todo en agosto durante las fiestas populares del pueblo.