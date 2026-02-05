El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que España avanza en la senda correcta para reforzar su base industrial, aunque reclamó un mayor nivel de ambición para que el sector alcance el 20% del producto interior bruto. El mensaje lo dejó durante la clausura del VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado en Bilbao, donde defendió una estrategia activa de reindustrialización con foco europeo. El jefe del Ejecutivo subrayó que la política industrial constituye una herramienta central para la competitividad, el empleo y la autonomía estratégica, en un contexto internacional marcado por tensiones económicas, tecnológicas y geopolíticas. En ese marco, reafirmó el compromiso del Gobierno con una industria moderna, sostenible y capaz de generar empleo de calidad, apoyada en la inversión pública, la colaboración con el sector privado y el aprovechamiento de los fondos europeos. Sánchez llamó a reforzar el proyecto europeo frente a los desafíos globales y a consolidar una política industrial alineada con la autonomía estratégica de la Unión. Sostuvo que España ya alcanza el 2% del PIB en presupuesto de defensa mediante programas de modernización, con el objetivo de que más del 80% de esos recursos beneficien a empresas españolas y europeas. El presidente advirtió sobre el desequilibrio tecnológico del continente y citó informes que muestran que solo cuatro de las cincuenta mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas. Ante ese escenario, defendió canalizar capitales hacia la innovación y la economía productiva europea. Para lograrlo, propuso profundizar el mercado único mediante la armonización y simplificación normativa, además de avanzar hacia un verdadero mercado de capitales europeo que facilite la financiación industrial. Sánchez recordó que el programa de fondos del Plan de Recuperación concluirá este año y que, desde 2021, España habrá recibido más de 100.000 millones de euros. Según explicó, uno de cada cuatro euros se destinó a sectores estratégicos que hoy transforman el tejido productivo nacional. El presidente planteó la necesidad de evitar un corte abrupto de esas inversiones a partir de 2026 y abrió el debate sobre nuevas fórmulas para seguir movilizando recursos europeos. En ese sentido, afirmó que España impulsará la continuidad de los fondos Next Generation, incluso vinculados a áreas como la defensa y la seguridad. También anunció la apertura de la segunda convocatoria del PERTE de descarbonización industrial, dotada con 330 millones de euros. Esta nueva edición contará con plazos de ejecución más amplios, de hasta cinco años, y ofrecerá mayor previsibilidad para la planificación empresarial. El presidente defendió una política industrial basada en la colaboración público-privada y recordó la dura reconversión industrial vivida en Euskadi durante las décadas de 1980 y 1990. Frente a aquella etapa, afirmó que España atraviesa ahora una fase de reconstrucción industrial apoyada en el Estado, las empresas y los trabajadores. Sánchez destacó que los salarios industriales superan en un 12% la media nacional y señaló ese diferencial como un ejemplo del empleo de calidad que debe impulsar el país. Desde 2018, añadió, se crearon cerca de 200.000 puestos de trabajo en el sector. En esa línea, vinculó la competitividad no a la devaluación salarial, sino a la inversión en talento, innovación y formación. Mencionó la creación de 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional desde 2018 y una inversión cercana a los 24.000 millones de euros en I+D+i como pilares del nuevo modelo productivo.