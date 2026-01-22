Suecia concentra más de 40.000 vacantes de empleo según EURES, con oportunidades en sanidad, tecnología y servicios para trabajadores que hablen español.

Suecia, la economía más grande de los países nórdicos y uno de los destinos europeos con mayor calidad de vida, está reclutando activamente trabajadores de toda Europa, incluidos profesionales que hablen español. El abanico de oportunidades va desde sectores tecnológicos y sanitarios hasta servicios, hostelería y construcción, con miles de vacantes disponibles a través de la red de movilidad laboral EURES.

Los ciudadanos de la Unión Europea pueden vivir y trabajar en Suecia sin necesidad de visado, lo que facilita los trámites migratorios y convierte al país en un destino atractivo para quienes desean mejorar su situación profesional y acceder a mejores condiciones económicas.

El sector de la sanidad figura entre los que concentran más vacantes en Suecia, con oportunidades para personal cualificado procedente de otros países europeos.

Más de 40.000 puestos disponibles y ventajas para hispanohablantes

Las búsquedas activas en el portal europeo EURES muestran que Suecia concentra más de 40.000 vacantes de empleo, muchas de ellas abiertas a perfiles internacionales y accesibles para trabajadores que hablen español y inglés, en distintos sectores del mercado laboral.

El hecho de que muchas empresas busquen perfiles multilingües (incluido el español) responde a la creciente internacionalización de su economía y a la demanda de trabajadores en sectores donde la interacción con comunidades diversas es frecuente, como turismo, educación y servicios al cliente.

Además, Suecia se diferencia por su mercado laboral estructurado y sus fuertes derechos laborales, lo que incluye un equilibrio entre vida profesional y personal, un entorno laboral seguro y acceso a prestaciones sociales completas para trabajadores con contrato.

Sectores con mayor demanda y cómo postularse

El portal EURES, la red europea de empleo que agrupa ofertas de todos los países del Espacio Económico Europeo, es la principal herramienta para acceder a estas vacantes. En él se pueden encontrar ofertas en múltiples sectores y registrar el currículum en formato Europass para ser visible ante empresas suecas que buscan personal.

Algunos de los sectores con mayor número de vacantes incluyen la tecnología y desarrollo de software, sanidad y atención médica, educación, así como empleos en construcción, hostelería y atención al cliente. Estas demandas reflejan las tendencias del mercado laboral en Suecia, donde sectores como TI y salud muestran escasez de talento, abriendo puertas a profesionales extranjeros.

Además de utilizar EURES, muchas ofertas también están disponibles en Platsbanken, el portal sueco de empleo gestionado por el Servicio Público de Empleo, que recopila miles de puestos activos en todo el país.

Qué se necesita para trabajar en Suecia y beneficios laborales

Los ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, incluido España, pueden residir y trabajar en Suecia sin un permiso especial. Sin embargo, si la estancia supera los 90 días, es obligatorio registrarse ante las autoridades suecas.

Aunque el idioma oficial es el sueco, muchas ofertas laborales, especialmente en empresas globales o en sectores con alta demanda de profesionales técnicos, permiten trabajar en inglés. No obstante, aprender sueco puede ampliar considerablemente las oportunidades, especialmente en áreas como atención al cliente, sanidad y educación.

Suecia también ofrece condiciones laborales competitivas, como jornadas flexibles, un fuerte sistema de protección social y bajas remuneradas, factores valorados por quienes buscan equilibrio entre trabajo y vida personal en un entorno seguro y moderno

Los salarios y las condiciones laborales en Suecia se encuentran entre los principales atractivos para quienes evalúan emigrar y postularse a las vacantes disponibles. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Consejos para quienes planean emigrar y buscar empleo

Para maximizar las posibilidades de éxito, expertos en movilidad laboral recomiendan lo siguiente:

Registrar el CV en el portal EURES con formato Europass y traducido al inglés o sueco.

Contactar con un asesor EURES para obtener orientación sobre reclutadores, entrevistas y documentación.

Explorar Platsbanken y portales locales para encontrar ofertas que no siempre aparecen en EURES.

Preparar documentación personal y profesional que pueda ser requerida durante el proceso de selección.

Con más de 40.000 vacantes vinculadas a diversos sectores y oportunidades reales para quienes hablen español o inglés, Suecia aparece como una de las nuevas oportunidades globales para emigrar en 2026.