Confirmado por el Gobierno | Los empleados públicos reciben la subida salarial de 2026 y los atrasos de 2025. (foto: archivo).

En España, la mayoría de las administraciones han completado el pago de la subida salarial a los empleados públicos correspondiente a 2026, así como los atrasos de 2025, según ha informado este jueves CSIF en un comunicado.

La práctica totalidad de las administraciones públicas ha abonado en la nómina de enero el 2,5% correspondiente a la subida salarial de 2025 y los atrasos asociados, además del incremento del 1,5% previsto para 2026, comunicó EFE.

En ese contexto, la mejora salarial era uno de los principales puntos recogidos en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado noviembre entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

¿Qué demanda CSIF al Ministerio?

En la reunión celebrada este jueves, CSIF ha instado al Ministerio a reforzar el mutualismo administrativo, desbloquear la jubilación parcial anticipada, impulsar la promoción interna, actualizar las indemnizaciones por razón de servicio, los complementos de residencia e insularidad y extender el teletrabajo en toda la Administración General del Estado (AGE).

Asimismo, el sindicato considera necesario ampliar la implantación de la jornada laboral de 35 horas al ámbito de las Instituciones Penitenciarias y las empresas públicas, aprovechando que el Gobierno ha iniciado este procedimiento en la Administración.

CSIF trasladó al Ministerio de Función Pública una serie de demandas orientadas a mejorar las condiciones laborales. (Fuente: archivo).

¿Cuáles son las prioridades planteadas por CCOO?

Por su parte, CCOO ha trasladado al Ministerio la necesidad de impulsar este año materias con impacto normativo, entre ellas la mejora del empleo público, la tasa de reposición, los sistemas selectivos, la promoción interna, los permisos y las cuestiones con impacto presupuestario o retributivo.

Además, el sindicato ha acordado abrir un espacio específico para analizar la situación de las clases pasivas y el mutualismo, así como prestar especial atención a las demandas, actualizaciones y mejoras del personal del Servicio Exterior.