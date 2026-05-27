El tribunal supremo estableció nuevos parámetros con respecto a los despidos de empleados que se encuentran próximos a la jubilación, aprobó licencias extralegales en caso de luto de mascotas y definió criterios para el cálculo de semanas de servicio para la pensión. (Fuente: Shutterstock)

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha establecido criterios que refuerzan la protección de los trabajadores y avalan nuevos beneficios laborales que pueden ser objeto de negociación colectiva. Uno de los aspectos más destacados es la ampliación del alcance del fuero pensional, además de la consideración de un día de licencia remunerada por luto ante la muerte de mascotas, siempre que exista un acuerdo entre la empresa y el sindicato.

Las declaraciones provienen de la Sala Laboral y establecen directrices para abordar disputas relacionadas con despidos de empleados próximos a la jubilación, así como sobre permisos especiales que no estén expresamente contemplados en la legislación vigente. Aunque no obligan a todos los empleadores a conceder estos beneficios de manera automática, sí determinan los criterios que deben aplicarse en la justicia laboral para resolver tales situaciones.

Mayor protección a trabajadores próximos a pensionarse

El tribunal expuso que esta protección tiene como objetivo prevenir que el trabajador pierda su ingreso justo antes de alcanzar el derecho a la pensión. En tales circunstancias, el despido sin causa justificada puede ser objeto de impugnación judicial, lo que podría resultar en un reintegro o en compensaciones económicas.

Uno de los pronunciamientos examinó el caso de un empleado despedido que había cumplido con las semanas de cotización necesarias y solo le restaba alcanzar la edad para la jubilación. La Corte destacó que la estabilidad laboral reforzada por fuero pensional ampara los tres años previos a la edad de pensión, ampliando el marco de protección que se había aplicado en diversas decisiones anteriores.

Según lo declarado por El Tiempo, la Corte subrayó que esta protección no prohíbe la finalización de contratos, pero exige que exista una causa real y demostrable, en particular cuando el trabajador ya ha cumplido con el requisito de semanas cotizadas.

Corte Suprema de Colombia refuerza derechos laborales y beneficia a trabajadores cercanos a jubilarse. (Fuente: Freepik)

¿Es válido un día de licencia por duelo de mascotas?

En un pronunciamiento posterior, la Sala Laboral examinó un convenio establecido entre una empresa y su sindicato, que contemplaba un día de licencia remunerada por fallecimiento de mascota. El tribunal superior determinó que esta clase de permisos es legítima siempre y cuando provenga de la negociación colectiva y no infrinja la normativa laboral.

La resolución clasifica el beneficio como extralegal, lo que implica que no es compulsivo por ley, pero factible si ambas partes acuerdan su implementación. Se respalda también la facultad de las empresas para establecer condiciones respecto a su concesión, tal como la exigencia de un registro previo del animal de compañía.

Semanas con pensión de invalidez sí cuentan para tu pensión

En otro caso, la Corte indicó que el tiempo durante el cual una persona recibe pensión de invalidez debe computarse como semanas válidas para acceder a la pensión de vejez. Este criterio previene que dichos períodos sean excluidos al revisar el historial del afiliado y el cumplimiento de requisitos.

Con estas decisiones, la Sala Laboral dejó establecidas pautas sobre protección previa a la jubilación, beneficios acordados y el conteo de semanas que podrán ser utilizadas como referencia en futuros litigios laborales.