Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, sostiene que la gente ya no oye al otro, sino que solo se escucha a sí misma.

Byung-Chul Han, filósofo surcoreano de 67 años, publicó en septiembre de 2026 su nuevo libro Sin respeto: Una crisis social, en el que analiza una sociedad cada vez más encerrada en sí misma y con menos capacidad de escuchar al otro. Una preocupación que ya había expresado en 2023, cuando describió a las personas que caminan por la calle con los oídos tapados.

En una entrevista con El País, el ensayista también reflexionó sobre la libertad, la exigencia de rendimiento, la escritura y su particular manera de vivir a contracorriente. Sus palabras cobran otra dimensión a la luz de su último ensayo, donde pone el foco en el respeto y en cómo su pérdida afecta los vínculos entre las personas.

Sin respeto, el nuevo libro de Byung-Chul Han sobre la crisis social

Sin respeto es un ensayo publicado por Paidós el 23 de septiembre de 2026. A lo largo de sus 128 páginas, Han se lanza contra la deshumanización y reclama una nueva cultura del respeto, una virtud que amenaza con desaparecer en una sociedad marcada por el narcisismo, la competencia y la desinhibición digital.

Sin respeto, el nuevo ensayo de Han, reclama una cultura del respeto frente a la deshumanización y el narcisismo de la sociedad actual. Wikimedia Commons

El filósofo apunta a la meritocracia neoliberal, que fabrica perdedores capaces de despreciarse a sí mismos y también a los demás. Y añade que en las redes la atención ocupa el lugar del respeto y la humillación pública reemplaza a la cortesía.

Pero el libro no se queda simplemente en una denuncia: propone una política de la amistad, una forma de convivir basada en la distancia, la atención y el reconocimiento mutuo, que considera indispensable para la democracia y para una vida plena.

La gente camina con los oídos tapados y desconectada del mundo

La preocupación de Han por la falta de escucha no nació con Sin respeto. En 2023, en una entrevista con El País, el filósofo ya hablaba de una sociedad que había perdido la paciencia para escuchar y para narrar. “La gente ahora camina con los oídos tapados”, afirmó.

Y lo explicó con una escena de su propia experiencia: “Como yo no me oriento bien espacialmente, cuando voy a algún sitio, pregunto a la gente dónde está cierta calle, pero tienen los oídos taponados por los auriculares”.

Para Han, esa imagen cotidiana encierra un problema mayor. “No pueden oír y eso significa que están desconectados del mundo, del otro, solo se oyen hablar a sí mismos, involucrados en su ego”, sostuvo.

Para Byung-Chul Han, caminar con auriculares puestos es una forma de desconectarse de los demás y del entorno. Shutterstock

La libertad individual como astucia del capital

En la misma charla, el ensayista cuestionó que la libertad pueda pensarse desde el individuo. “Ya lo decía Marx, esa libertad individual es la astucia del capital. Creemos que somos libres, pero en el fondo producimos, aumentamos el capital”, afirmó.

Y llevó el argumento hasta el final: “Eso significa que nosotros, con nuestra libertad individual, solo somos los órganos sexuales del capital”. Además, retomó una de sus ideas centrales: “Bajo la compulsión del rendimiento y la producción, no hay libertad posible. Me obligo a producir más, a rendir más, me optimizo hasta la muerte, eso no es libertad”.

Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano autor de La sociedad del cansancio

Nacido en Seúl en 1959 y radicado en Alemania desde los 22 años, Byung-Chul Han estudió Filología Alemana y Teología en Múnich y Filosofía en Friburgo, donde se doctoró con una tesis sobre Heidegger. En 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Se hizo conocido con La sociedad del cansancio, en la que retrataba a personas agotadas por la autoexigencia, y desde entonces su obra recorre temas como la tecnología, el trabajo, la transparencia y el poder, con títulos como Psicopolítica, Infocracia o No-cosas.