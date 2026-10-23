La cadena de supermercados Aldi ha anunciado la incorporación de un carro para herramientas apilable.

La cadena de supermercados Aldi ha anunciado la incorporación de un carro para herramientas apilable de la marca Workzone. El producto estará disponible a partir del próximo sábado 24 de octubre de 2026 y forma parte de las nuevas ofertas de bricolaje que la compañía ha anunciado para los próximos días.

El carro está diseñado para guardar y transportar herramientas y accesorios utilizados en tareas de reparación, mantenimiento y bricolaje , mediante una estructura que permite organizar diferentes elementos en un mismo espacio.

Además, su formato apilable facilita la distribución de los materiales, especialmente en aquellas viviendas que no disponen de una zona específica para almacenar herramientas.

Cómo es el nuevo carro para herramientas de Aldi

El carro Workzone cuenta con un diseño apilable que permite organizar herramientas y accesorios de distintos tamaños, con el objetivo de facilitar su almacenamiento y transporte.

De esta manera, el producto puede utilizarse para guardar destornilladores, llaves, alicates y otros elementos empleados habitualmente en las tareas de mantenimiento del hogar.

Una de sus principales características es que permite agrupar herramientas en una misma estructura, lo que evita la necesidad de distribuirlas entre varias cajas o espacios de almacenamiento.

Además, su diseño está pensado para facilitar el traslado del material de trabajo, por lo que puede resultar útil tanto para pequeñas reparaciones domésticas como para otras actividades de bricolaje.

El diseño de las cajas de herramientas apilable de Aldi está pensado para facilitar el traslado del material de trabajo. Magnific

Cuáles son las características técnicas del carro Workzone de Aldi

Según la información publicada sobre el producto, el carro para herramientas apilable dispone de una capacidad máxima de carga de 25 kilogramos y unas dimensiones aproximadas de 45 centímetros de ancho, 36 centímetros de fondo y 64 centímetros de alto.

Entre sus principales especificaciones técnicas se encuentran:

Marca : Workzone.

Tipo de producto : carro para herramientas apilable.

Dimensiones : 45 x 36 x 64 centímetros (aproximado).

Capacidad máxima de carga : 25 kilogramos.

Sistema de almacenamiento : estructura apilable.

Uso previsto : organización y transporte de herramientas de bricolaje.

Precio: 29,99 euros.

Las dimensiones del artículo permiten destinarlo a espacios de almacenamiento como garages, trasteros o zonas de trabajo dentro de la vivienda. Por otro lado, es importante respetar la capacidad máxima de carga indicada para evitar sobrecargar la estructura, especialmente cuando se almacenan herramientas pesadas.

Carro para herramientas apilable de la cadena de supermercados Aldi, disponible en su página web oficial desde el 24 al 27 de octubre. Aldi

Cuánto cuesta el carro para herramientas de Aldi y dónde comprarlo

El nuevo carro para herramientas Workzone tiene un precio de 29,99 euros y estará disponible en los supermercados Aldi a partir del sábado 24 de octubre de 2026 .

Según el catálogo de ofertas de la compañía, el producto forma parte de la campaña de bricolaje anunciada desde el 24 hasta el martes 27 de octubre , junto con otros accesorios para el mantenimiento y las reparaciones del hogar.

Entre las ofertas también se encuentran un juego de 39 destornilladores y puntas Workzone por 7,99 euros, un set de 204 brocas Ferrex por 19,99 euros y un foco de trabajo LED Workzone por 19,99 euros.

Los interesados pueden consultar la disponibilidad y las condiciones de la promoción a través de la página oficial de Aldi.

Sin embargo, al tratarse de una oferta promocional, la disponibilidad del producto puede variar en función del establecimiento.