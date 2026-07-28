El Grupo Financiero celebró el timbrazo por la reciente emisión de deuda bursátil en la Bolsa Mexicana.

Invex apostará por expandir su negocio de tarjetas de crédito de marca compartida con empresas como Walmart, Amazon, IKEA, Hilton y Manchester United, una estrategia con la que busca duplicar sus utilidades hacia 2028 y continuar ganando participación de mercado en un entorno de desaceleración del consumo.

En el marco del timbrazo por la recientemente emisión de MXN$9,000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jean-Marc Mercier, director general de Invex Grupo Financiero, explicó que destinará parte de esos recursos a fortalecer su cartera de crédito al consumo, su principal motor de crecimiento, dijo durante una conferencia de prensa.

“Ese modelo es el que estamos totalmente convencidos que es el correcto para el tipo de expertise en riesgo, el segmento que nos gusta, la manera en que podemos hacer productos, etcétera", mencionó.

Invex opera actualmente alrededor de ocho alianzas comerciales para la emisión de tarjetas de crédito y débito, entre las que destacan Walmart, IKEA, Hilton, Volaris y Manchester United, además de una tarjeta de débito con Amazon.

La institución considera que las tarjetas co-brandeadas le permiten competir por clientes mediante beneficios y servicios especializados, en lugar de hacerlo únicamente por tasas de interés o comisiones.

“Estamos jalando mercado de otras instituciones porque ofrecemos productos que atienden necesidades específicas y no tarjetas para todos”, dijo Mercier.

La estrategia ha convertido a Invex en el quinto mayor emisor de tarjetas de crédito entre los bancos mexicanos, con 1.65 millones de plásticos vigentes, y la institución mantiene un ritmo de colocación de entre 50,000 y 60,000 tarjetas mensuales, nivel que espera sostener durante el resto del año.

“Ese va a ser el ritmo de colocación de aquí a fin de año cuando menos”, expuso.

Consumo desacelera, pero Invex gana mercado

Aunque el banco reconoció que el consumo en México muestra señales de moderación, aseguró que continúa creciendo por encima del mercado gracias a la captación de clientes provenientes de otras instituciones financieras.

Durante el primer semestre, su cartera de crédito aumentó 25%, impulsada principalmente por el negocio de consumo.

Mercier agregó que la institución evita competir agresivamente en segmentos de mayor riesgo y mantiene un modelo enfocado en rentabilidad y control de la morosidad, incluso cuando incursiona en clientes con menor historial crediticio mediante tarjetas garantizadas.

Emisión en la BMV

Invex celebró la emisión de MXN$9,000 millones en certificados bursátiles bancarios en el mercado de deuda de la BMV en lo que va de 2026. La colocación fue sobresuscrita y, según el banco, refleja la confianza de los inversionistas en un modelo de negocio que ahora busca acelerar su expansión en el negocio de consumo.

Con ese respaldo financiero, Invex proyecta duplicar nuevamente sus utilidades hacia finales de 2028, replicando el crecimiento alcanzado en su plan estratégico anterior, cuando superó la meta de duplicar sus ingresos.